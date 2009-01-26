'Türkiye artık arabulucu olamaz'

Yabancı uzmanlar Türkiye’nin İsrail-Filistin sorununda arabulucu olma şansının kalmadığını söylüyor



İsrailli Ortadoğu uzmanı siyaset bilimci Profesör Hillel Frisch, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in Gazze’ye saldırısına ilişkin Hamas yanlısı sözlerinin İsrail’de “son derece duygusal ve tek taraflı” olarak algılandığını belirterek, “İsrail, Türkiye’nin Filistin sorununda üçüncü taraf olarak bulunmasına yönelik tüm isteğini kaybetti” dedi.



‘Başbakan çok taraflı’



İsrail’deki BESA Stratejik Çalışma Merkezi’nin Ortadoğu uzmanı Frisch, Başbakan Erdoğan’ın en son yaşanan Gazze saldırısı nedeniyle İsrail’e yönelttiği sert sözlerinin, İsrail hükümetinde Türkiye’nin “arabuluculuk” rolüne ilişkin soru işaretleri uyandırdığını söyledi.



Türkiye’nin Suriye konusunda hâlâ arabulucu olabileceğini belirten Frisch, “Ancak Filistin konusunda artık bu söz konusu değil. Çünkü Başbakan Erdoğan çok taraflı ve önyargılı. Suriye konusunda Hamas konusunda olduğundan çok daha tarafsız davranmıştı, şimdi ise çok duygusal tepkiler veriyor” diye konuştu.



‘İsrail Mısır’ı seçer’



ABD’nin önde gelen Ortadoğu uzmanlarından, Global American Institute adlı düşünce kuruluşu Başkanı ve Michigan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Juan Cole da, İsrail’in Başbakan Tayyip Erdoğan’ın son yorumlarını çok fazla “Hamas yanlısı” bulduğunu, bundan dolayı Türkiye’yi artık “dürüst bir arabulucu olarak görüp görmeyeceğinin belli olmadığını” söyledi.

Prof. Cole, “Türkiye; Suriye gibi diğer bazı konularda arabuluculuk yapabilir, ancak benim tahminim İsrail Hamas’la müzakereye yanaşmayacaktır, yanaşsa da Türkiye’nin değil, Hamas’a karşı daha sert bir tavır alan Mısır’ın arabulucu olmasını tercih edecektir” dedi.



