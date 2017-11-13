Türkiye- Arnavutluk maçında muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün Arnavutluk ile karşılaşacak.
Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve FOX TV'den canlı yayınlanacak.
Mücadelede, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Nikolov Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile Martin Emilov Venev yapacak.
Ay-yıldızlı ekip, perşembe günü oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Romanya'ya 2-0 mağlup olmuştu.
Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri
Türkiye: Volkan Demirel, Ozan Tufan, Erol, Uğur, İsmail, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Yunus, Deniz Türüç, Kenan, Enes Ünal
Arnavutluk: Berisha, Hysaj, Mavraj, Veseli, Balliu, Basha, Abrashi, Ajdarevic, Ramadani, Grezda, Sadiku