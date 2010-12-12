-TÜRKİYE ARNAVUTLARIN YARDIMINA KOŞTU ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sel felaketinden etkilenen Arnavutluk'a gönderilen 3 helikopter, 5-11 Aralık tarihlerinde toplam 242 ton 925 kilogram gıda ve yardım malzemesinin naklini yaptı, 633 afetzedenin de tahliyesini sağladı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, Arnavutluk'ta meydana gelen sel baskınlarından etkilenen afetzedelerin sel bölgesinden güvenli bölgelere nakli maksadıyla görevlendirilen 3 Skorsky helikopterinin gerçekleştirdiği faaliyetlere yer verildi. Helikopterlerin dün 10.00-17.45 saatlerinde Gjader Askeri Üssünden Sukajdaja, Pentarı, Kelmend, Velıpoje bölgelerine su ve kuru erzaktan oluşan 45 ton 450 kilogram yardım malzemesi taşıdığı belirtilen açıklamada, sel bölgesinde muhtelif yerlerde mahsur kalan 206 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi. Bu faaliyetler için helikopterlerin 33 sorti ve toplam 14 saat 50 dakika uçuş gerçekleştirildiği vurgulandı. Bilgi notunda ayrıca helikopterlerin 5-11 Aralık tarihlerinde 633 afetzedenin tahliyesini gerçekleştirdiği, 242 ton 925 kilogram gıda ve yardım malzemesinin naklini yaptığı, 191 sorti olmak üzere, 98 saat 15 dakika uçuş gerçekleştirdiği de kaydedildi.