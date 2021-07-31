A Milli Voleybol Takımı, Tokyo 2020’de çeyrek finale çıkmayı garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde A Milli Voleybol Takımı, B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Maça servis hatalarıyla başlayan milliler, file üstünde de etkisiz kaldı ve 5-2 geriye düştü. Zehra ve Hande ile bloktan sayılar bulan milli takım, 10-9 ile skoru lehine çevirmeyi bildi. Milliler, servisteki hatalarını düzeltemedi ve 17-16 geriye düştü. Eda ve Zehra ile sayılar bulan milli takım, seti 25-23 kazandı.

Ebrar'ın fileden uzak kalmasıyla rakip bloklarını aşmakta zorlanan milli takım ikinci setin başında 7-6 geriye düştü. Bu oyuncuyu file önüne çektikçe sayı bulan milliler, Hande ve Eda ile üstünlük kurmasını bildi ve 16-13 ile skoru lehine çevirdi. Zehra ve Ebrar'ı çaprazda iyi kullanan Türkiye, bu seti de 25-20 kazanarak 2-0 öne geçti.

A Milli Takım, 3. sete de 3-0 geride başlayan milli takım, çabuk toparlandı ve 7-6 üstünlük yakaladı. 15-14 geriye düştükten sonra çaprazda Eda ile sayı bulan Türkiye, seti 25-18 kazandı.

Olimpiyat tarihinde ilk kez Londra 2012'de mücadele eden Türkiye, Tokyo 2020'de Arjantin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez oyunlarda çeyrek finale çıktı.

A Milli Takım, grubundaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacak.

Rusya Olimpiyat Komitesi nedir?

Devlet eliyle doping yaptıklarının anlaşılmasının ardından Rusya, olimpiyat oyunlarına katılmaktan men edilmişti. Bu nedenle Rus sporcular, Tokyo 2020'de "Rusya Olimpiyat Komitesi" adı altında yarışıyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile Dünya Anti-Doping Ajansı'nın (WADA) aldığı ortak karara göre, Rus sporcu grubu Tokyo Olimpiyatlarında Rusya Olimpiyat Komitesi'nin kısaltması "ROC" harfleri ile birlikte logosunu da bayrak olarak kullanıyor.

Sporcuların kullandığı aksesuar, eşofman takımı ya da diğer ürünler üzerinde hiçbir şekilde Rusya bayrağı yer almıyor. Söz konusu yasak, 2022 sonuna kadar düzenlenecek dünya şampiyonalarıyla birlikte 2022 Katar Dünya Kupası'nda da geçerli olacak.

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