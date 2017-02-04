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Türkiye, Antarktika'da hak iddia edecek!

Bakan Faruk Özlü, Antarktika'da Türkiye'nin bilim üssü kuracağını duyurdu

04 Şubat 2017 20:31

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Antarktika'da Türkiye'nin bilim üssü olacak. Biz de orada hak iddia edeceğiz" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce’de Bilim Merkezi kurulması planlanan Kalıcı Konutlar, Gençlik Merkezi ve eski SSK yanında bulunan alanları inceledi. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Özlü, kurulacak bilim merkezi konusunda yer ve konsepte karar verileceğini söyledi.

Bakan Özlü, “Bilim merkezinin nerede olacağına dair arkadaşlarımız çalışmışlar. 4 yer belirlemişler. Bugün onlara baktık. Bazı yerler var ki etrafı orman alanı, park, hem dinlenme yeri hem de bilim merkezi içerisinde olabilecek gibi yerlerimiz var. Konsepte karar vereceğiz” dedi.

Antarktika’ya bilim merkezi kurulması çalışmasının bakanlık olarak kendilerine verildiğini kaydeden Bakan Özlü, şöyle konuştu:

“Antarktika’ya bilim merkezi kuruyoruz. Barış için bilimi öne çıkaracağız. Bunun çalışması bizim bakanlığa verildi. Bu çalışmaya göre Antarktika’da mevsim buradakinin tam tersi biliyorsunuz. 15 Kasım-15 Mart arası orada yaz. Bu dönemde oraya bir heyet göndereceğiz. İstanbul Teknik Üniversitesi’den hocalarımız, diğer üniversitelerden hocalarımız var. Türkiye’nin Antarktika’da bilim üssü olacak. Başka ülkeler de orada çalışıyorlar. Piri Reis’in haritasında Antarktika bölgesinin olduğuna dair işaretler var. Bir harita yaptırıyoruz. Antarktika’da hak iddia eden ülkelerin belgelerinin sunulduğu müzede sergileyeceğiz. Biz de orada hak iddia edeceğiz. Piri Reis haritasında böyle bir yer var diye işaret ediyor.” 

 

 

 

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