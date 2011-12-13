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Dünya

Türkiye: Anlaşmaya memnuniyet verici ANKARA (A.A)

13 Aralık 2011 02:29

-Türkiye: Anlaşmaya memnuniyet verici ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - Türkiye, Güney Afrika'nın Durban kentinde 28 kasım-9 Aralık'ta düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansında yol haritası üzerinde anlaşmaya varılmış olmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı ile Kyoto Protokolü 7. Taraflar Toplantısı sonunda, Kyoto Protokolü 1. taahhüt döneminin sona ereceği 2012 yılından sonra geçerli olacak iklim değişikliği rejiminin belirlenmesine ilişkin yol haritası üzerinde anlaşmaya varılmış olmasının aşama olduğu belirtildi. Durban'da üzerinde mutabık kalınan paketin, diğer hususların yanında, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda tüm ülkeleri bağlayan hukuki belgenin 2015 yılına kadar kabul edilmesini ve bu belgenin en geç 2020'de yürürlüğe girmesini öngördüğü kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''Durban Taraflar Konferansı'nda, Marakeş (Fas-2001) ve Cancun (Meksika 2010) taraflar konferanslarında özel konumu tanınmış olan Türkiye'ye (karbondioksit) salım azaltımı, iklim değişikliğine uyum, teknoloji gelişimi-transferi, kapasite-mali alanlarda sağlanacak desteğin yöntemlerinin belirlenmesine ilişkin görüşmelerin sürdürülmesi karara bağlanmıştır. Bu karar uyarınca gerekli adımların atılması için girişimlerimiz önümüzdeki dönemde de kararlı biçimde sürdürülecektir. Bu tehdide karşı dünyada çözüm bulunması ihtiyacı aciliyet kazanmıştır. Bu amaçla BM şemsiyesi altında tüm ülkelerin katılımıyla müzakereler sürdürülmektedir. Türkiye, öteden beri, iklim değişikliğiyle mücadelede 'ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar' ve 'her ülkenin kredi imkan ve kabiliyetine göre değerlendirilmesi' ilkeleri çerçevesinde adil, kapsamlı, kurallara dayalı ve hukuken bağlayıcı uluslararası düzenlemeye gidilmesini savunagelmektedir. Ülkemiz bu anlayışla sürece gereken katkıyı sağlamaya devam edecektir.''

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