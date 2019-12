-Türkiye ''angus'' etine alıştı ADANA (A.A) - 17.08.2011 - Et Balık Kurumu'nca ithal edilerek satışa sunulan ''angus'' etinin başlangıçta yadırgandığı ancak, Türk halkının bu tada alıştığı, ithal et sayesinde yerli etin kilosunun 20-25 TL'de sabitlendiği belirtildi. Türkiye Lokantacılar Federasyonu Başkan Vekili ve Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hayvancılıkla ilgili yaşadığı sıkıntıların yeni olmadığını, yılların birikiminin bulunduğunu ancak, son dönemlerde kırsal destekleme planları kapsamında hayvancılığa destek sağlanmasının gelecek için ümit verici olduğunu bildirdi. Hükümetin, piyasada yükselen yerli et fiyatlarını frenlemek ve et ihtiyacını karşılamak amacıyla ithalatına izin verdiği angus etinin piyasada dengeyi kurduğunu anlatan Aslan, ''Başlangıçta yadırganan bu etin tadına Türk halkı artık alıştı. Şimdi bazı marketler yerli et diye angus eti satsa bile kimse farkına varmıyor'' dedi. Aslan, ''angus'' etinin Et ve Balık Kurumu'nda (EBK) 16-17 TL'den satıldığını, buna karşın yerli etin kilosunun 20-25 TL civarında olduğunu belirterek, ''Her zaman yerli üreticinin desteklenmesinden yanayız ancak, şu da bir gerçek ki; angus eti gelmeseydi etin kilo fiyatı 50 TL'yi geçerdi. Şu anda ithalat, gümrük vergileri yükseltilerek frenlendi. Böyle devam ederse et fiyatları yükselişe geçer'' dedi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya ve yoğun nüfusuyla hayvancılık için en elverişli ülkeler arasında olduğuna da dikkati çeken Aslan, şöyle devam etti: ''Et fiyatları sadece sıradan bir vatandaşı değil, kasabından lokantacısına kadar herkesi etkiliyor. Lokantacı, eti yüksek fiyattan aldığında elbette bunu sattığı yemeğe de yansıtacaktır. Bu durumda doğal olarak fiyatlar yükseldiğinde satışlar da azalacaktır. Bu nedenle dileğimiz kendi etimizi kendimiz ucuza mal ederek, ucuza satılmasının sağlanmasıdır. Bu durumda angus etine de ihtiyaç duymaz, döviz kaybına uğramayız.'' -Kasapların durumu- Adana Kasaplar ve Tavuk, Balık Eti Satıcıları, Et ve Et Ürünleri Şarkütericileri Esnaf Odası Başkanı Murat Yağmur ise, bin 770 üyelerinin bulunduğunu, ithal etle birlikte kasap esnafının çok zor günler yaşadığını vurguladı. Kasapların EBK ve büyük marketler ile rekabet edecek güce sahip olmadığını anlatan Yağmur, ''EBK, ithal ettiği angus etini 16-17 liraya satıyor. Kasaplarımız yerli hayvanları değerlendiriyor. Kasaplarda kemiksiz kırmızı et 25 lira, kemikli 20 liraya satılıyor. Bu durumda vatandaş tabii ki ucuz ete gidecektir'' diye konuştu. Yağmur, marketlerin şehir dışına çıkarılması sözünün olduğunu ancak, henüz bunun da gerçekleşmediğini belirterek, şunları kaydetti: ''Küçük esnaf marketle mi, EBK ile mi rekabet etsin? EBK elektrik, su, vergi ödemiyor. Küçük esnaf nasıl rekabet edecek? Anayasa'da 'devlet küçük esnafı kollayıcı tedbirler alır' deniyor. Bir an önce bu konuda kasapların hakları korunmalı.'' Yağmur, ''Eskiden kırmızı et satamasak da, sakatatın alıcısı olurdu. Düşük gelirli ailelerin tercih ettiği sakatat da fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ilgi görmüyor'' dedi. Bu arada, Kasaplar Çarşısı'nda daha önce 15 TL'den satılan takım ciğerin fiyatı 30 TL'ye, 1,5 TL olan bağırsağın tane fiyatı 5 TL'ye, ütülenmiş koyun başı (kelle) 4-5 liradan 10-11 TL'ye çıktı. Daha önce ücretsiz verilen ayağın tanesi ise 1 TL oldu. İşkembenin tane fiyatı 2 TL'den 5 TL'ye liraya yükselirken, yine daha önce 50 kuruş olan dalak da 1 TL'den satılmaya başlandı.