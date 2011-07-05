-TÜRKİYE ANAYASASI MISIR İÇİN ARAPÇAYA ÇEVRİLDİ KAHİRE (A.A) - 05.07.2011 - Türkiye Anayasası, Mısır anayasa çalışmalarında faydalanılmak üzere Mısır Kültür Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir kurul tarafından Arapçaya çevrildi. Hukukçular, dil uzmanları, bilimadamları ve uzmanlardan oluşan kurul, 1982 Anayasasını 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk olaması sonucunda gerçekleşen değişiklikler ile tam metin halinde Arapçaya çevirdi. Mısır Kültür Bakanlığı Kamu Vakfı ise Arapçaya çevrilen Türkiye Anayasası'nın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlamak amacı ile hukukçular, bilimadamları, kanaat önderleri ve basın mensuplarının katılımı ile bir sempozyum düzenledi. Mısır Dış İlişkiler Konseyi Üyesi Büyükelçi Muhammed El Tahtavi'nin başkanlığında düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı ve Mısır'ın ilk kadın yargıcı Tahani El Gebali'nin yanı sıra bir çok siyaset uzmanı ve Türkiye'deki gelişmeleri takip eden Mısırlı gazeteciler konuşmacı olarak katıldı. 1982 Anayasası'nın bugüne kadar geçirdiği evrim ve son yapılan halk oylaması ile sağlanan gelişmelerin tartışıldığı sempozyumda, Mısırlı konuşmacılar, Türk Anayasası'nın temelinin İkinci Meşrutiyet'e dayandığını, 20. yüzyıl içinde Türk ve Mısır anayasa oluşumlarının, karşılıklı olarak etkileşim içinde bulunduğunu anlattılar. Mısırlı konuşmacıların tamamı, Türkiye'nin laiklik tecrübesine vurgu yaparak, Mısır'da toplumun tüm katmanlarında, Türkiye'nin laiklik tecrübesinin her zamankinden daha fazla ilgi çektiğine işaret ettiler. Türkiye ile Mısır'ın rakip olmadığını belirten Mısırlı hukukçular, Türk hukuk adamlarının Mısır anayasa çalışmalarına katkı sağlamayı istemeleri durumunda kendilerinin buna açık olduğunu bildirdiler. Bazı konuşmacılar ise Türk demokrasi deneyiminin, İslam ile moderniteyi bir arada yaşatan canlı bir örnek olduğunu ifade ettiler. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Botsalı, Türkiye'nin Mısır için bir model olmadığını fakat bazı sorunların çözüm arayışında ilham kaynağı olabileceğini ve mukayeseli bazı problemlerin çözülmesinde Mısır'a çözüm anahtarı sunabileceğini kaydetti. Türkiye ile Mısır'ın birbirlerine ihtiyaçları bulunduğunu belirten Botsalı, bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda Türkiye'nin Mısır için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu anlattı. Botsalı, Mısır'ın bu kritik dönemde başarısız olma gibi bir lüksü olmadığını sözlerine ekledi.