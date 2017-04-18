Türkiye anayasa referandumunu Google'da nasıl aradı?

Google'ın verileri, Türkiye'den anayasa referandumuyla ilgili en fazla aramanın 15 Nisan Cumartesi günü, yani referandumdan bir gün önce yapıldığını gösteriyor.

"Anayasa değişikliği" araması, son 3 ayda ilk zirvesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ocak'taki Madagaskar ziyareti sırasında referandumu işaret etmesinin ardından yaparken, referanduma bir hafta kala ise değişiklik maddelerine yönelik aramaların yükseldiği görülüyor.

"Evet"e destek veren Milletçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referanduma 2 gün kala katıldığı bir televizyon programında yaptığı "eyalet sistemi" yorumuyla gündemi bir anda değiştirmişti.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin yazdığı bir yazıda, yeni anayasanın kabul edilmesi halinde eyalet sistemine geçileceğini söylediği iddiaları üzerine konuşmuş ve "Şimdi eyalet sistemini getireceğiz diye bir danışman, cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor, Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise, o zaman 2 gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin (referendum) kararı ne olabilir? Bunları düşünmek lazım." demişti.

Bahçeli'nin bu çıkışının ardından, o güne kadar neredeyse hiç aranmamış olan eyalet sisteminin Google'da popüler olduğu görülüyor.

Anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı'na ek yetkiler getiren sistem AKP tarafından "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" olarak adlandırılmıştı.

Google'ın son 30 günlük aramalarına bakıldığında "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" terimini kullanarak yapılan aramaların sayısının, "başkanlık sistemi"ne kıyasla çok az olduğu görülüyor.

Google Trends verilerinde göre, anayasa değişikliği paketinin içeriğine dair aramaların en yoğun olduğu kentler şöyle:

Referandum gecesi ise Google Trends'in verilerine göre, Türkiye'de en çok Yüksek Seçim Kurulu (YSK) arandı.

16 Nisan günü 24 saatlik dilim içinde ise en çok ABD dolarının arandığı görülüyor.

Google Trends verilerine göre 16 Nisan'da Türkiye'de en çok yapılan ilk 5 arama şöyle:

1- ABD Doları, Türk Lirası

2- CHP, Çetin Osman Budak, Antalya

3- Harran, Şanlıurfa

4- Tunceli, Bayburt, Erzincan

5- Binali Yıldırım, Ankara