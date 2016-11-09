Türkiye altyapıda sonuncu, yabancı oyuncuda zirvede!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Kasım 2016 raporuna göre Süper Lig'de kulüpler kendi altyapısından oyuncu kullanmadığı gibi Türkiye'de yetişmiş oyunculara da güvenmiyor.



Yabancı serbestliğinin olduğu İngiltere'de dahi ülke dışı yetişmiş oyuncu oranı yüzde 61.8'ken, Türkiye'de bu sayı yüzde 62'yi bulmuş durumda.



Yerli oyuncu açığını gurbetçi oyuncu ithalatıyla gideren Süper Lig'i geride bırakan tek Avrupa ülkesi yüzde 65.4 ile Kıbrıs Rum Kesimi Ligi.

Altyapıdan oyuncusu sayısı düşüyor

Avrupa genelinde de durum iyiye gitmiyor. 2009 yılında kulüpler altyapıdan yetişen oyuncularına yüzde 23 oranında şans verirken, 2016'da oran yüzde 19.2'ye kadar geriledi. İthal oyuncu oranı da yüzde 34.8'den yüzde 38.7'ye kadar yükseldi.

Türkiye altyapıda sonuncu

Geçen sezon da altyapı oyuncularına şans tanıma konusunda Avrupa'da sonuncu olan Süper Lig kulüpleri, bu derecesini daha da geliştirdi.



Kulüplerimizin kadrosunda yer alan oyuncuların yalnızca yüzde 6,9'u altyapısından yetiştiği kulüpte forma giyiyor. Bu sayı sondan ikinci Portekiz'de 9.6, İngiltere'de 10, İspanya'da ise yüzde 24.1.

Altyapıda en çok yerli Fransa'da

Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında yerli oyuncuya en çok kıymet veren lig Fransa Ligue 1.

Yurt dışında yetişmiş oyuncu oranı yalnızca yüzde 30 olan Fransa'yı yüzde 40 ile İspanya La Liga izliyor.



İtalya Serie A yüzde 56.2, İngiltere Premier Lig yüzde 61.8 oranında yurt dışından oyuncu ihraç etse de Türkiye'ye bu alanda yetişemiyor.