Türkiye altın alımında üçüncü sırada yer aldı

Gelişmekte olan ülkelerin altın iştahı kabardı. 2000 yılından bu yana en çok altın alımı yapan ülkeler arasında Türkiye, Çin ve Rusya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Son 30 yılın en büyük çöküşünü yaşayarak 1400 doların altına inen altın fiyatları toparlanmaya çalışıyor. Altın 1433 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Fiyatlarda düşüş yaşanırken, ülkelerin altın talebinde artış görülüyor.

Dünya Altın Konseyi ve IMF verilerine göre, gelişmekte olan ülkelerin altın iştahı dikkat çekiyor.

2000-2012 yılları arasında en çok altın alımı yapan ülke 659 tonla Çin. Onu 535 tonla Rusya takip ediyor.

cnbce.com'da yer alan habere göre, Türkiye listede 243 tonla en çok altın alan üçüncü ülke konumunda. Türkiye'yi Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur ve Meksika izliyor.

Yüzde 64'ünü 2000'den sonra topladı

Türkiye'nin Nisan sonu itibariyle yaklaşık 376 ton altın rezervi bulunuyor. Türkiye böylece toplam rezervinin yüzde 64'ünden fazlasını 2000'den sonra topladı.