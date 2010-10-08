Türkiye Almanya'yı nasıl yener?

T24 - Türk Milli Takımı'na öncelikle başarılar diliyorum. Grubun en zorlu maçı. Galip gelen liderliği artık zor bırakır.



Almanya'da yaşayan binlerce Türk'ün stada koşacağını düşünürsek, bu maçın Türkiye için bir deplasman sınavı olmayacağı gün gibi ortada... İki takımın da 2'şer galibiyetle 6'şar puan aldığını hatırlatırsak, Almanya'nın da, Türkiye'nin de sahaya eşit şartlarda çıkacağını söyleyebiliriz. Geriye sadece teknik analiz kalıyor. Almanya'nın tekniği, Türkiye'nin ise hırsı maçta önemli faktörler olarak ön plana çıkacak. Almanya'yı durdurabilmenin en önemli yolu, topa daha fazla sahip olmaktan geçiyor. Zaten topu hakimiyetine alan, karşılaşmayı kazanır.



Almanya teknik özelliğinin ve topa sahip olmayı amaçlayan çabasının yanı sıra maçı 90 dakikaya yaymayı seven bir takım. Son dakikaya, hatta uzatmaya kadar sabırla maçın kontrolünü elinde tutmak isteyecektir. Türkiye ise maçın başında bu kontrolü bozup, oyunun yetkisini eline almak zorundadır. Bu bağlamda karşılaşmanın ilk dakikalarında kıran kırana bir yetki kavgasına tanık olabiliriz. Türkiye, bu bölümde Almanlar'ın oyununa gelmemeli... Klose, Müller, Lahm, Özil gibi hızlı kontratağa çıkan forvet oyuncuları, bir top kaybında, anında kalenizde tehlike yaratabiliyor. Atağa kalkarken, savunmanızı mutlaka güçlü tutmak zorundasınız.



Açıkçası, ben Almanların kontrollü, zaman zaman topu soğutan, zaman zaman da hızlandıran bir taktikle sahaya çıkacağını tahmin ediyorum. Oyun kontrolünü eline geçirmesi de, Türkiye'ye oranla daha güçlü bir olasılık. Ancak bunu sorun etmemek gerekir. Futbolda her oyun düzenini bozacak bir taktik vardır. Yeter ki, takımın başında oyunun gidişatını iyi analiz edebilecek bir teknik adam olsun. İşte burada Türkiye'nin avantajı ortaya çıkıyor. Çünkü başında Hiddink gibi önemli bir hoca var. Dünya futbolunu yakından tanıyan bu tecrübeli hocanın cebinde Almanları durdurabilecek çok sayıda formülü olduğuna inanıyorum. Karşılaşma oynanırken, hangi teknik adam maçı iyi okur, taktik değişikliğine giderse, ayakta kalır. Almanya'dan çıkartılacak bir puanın da önemli olduğunu unutmayın.





Almanya ile 23. randevu



Euro 2012 elemelerinde deplasmanda Almanya ile karşılaşacak milliler, bugüne dek rakibi ile 23 maç yaptı. Ay-yıldızlılar Federal Almanya karşısında 13 karşılaşmadan 1'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 10'unu ise kaybetti. Doğu Almanya ile 5 maç yapan milliler, 3'ünde galip gelirken, 1'ini kaybetti, 1 maç da berabere bitti. A Milli Takım, Almanya ile ise 5 kez karşılaştı. Bu müsabakalardan ikisini Türkiye, ikisini de Almanya kazanırken 1 maç berabere tamamlandı.





En golcü Klose



Almanya'da Miroslav Klose, Euro 2012 elemelerinde oynadığı 2 maçta 3 kez ağları havalandırarak en golcü 4 oyuncudan biri oldu. A Milli takımımızda ise elemelerde en çok gol atan isimler 2 golle Arda Turan ve Hamit Altıntop oldu.





Son galibiyet 2005'te



Milliler, Almanya karşısında son galibiyetini 5 yıl önce 8 Ekim 2005 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda almıştı. Özel maçta rakibini 2-1 yenen ay-yıldızlılarda golleri halen kadroda yer alan Halil Altıntop ve Nuri Şahin kaydetmişti.



İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Vicente Del Bosque'un Milliyet gazetesinde bugün (8 Ekim 2010) yayımlanan yazısı





