Türkiye, Almanya'yı 3 yıl sonra teröre karşı ikna etti

Türkiye terörle mücadelede yeterince destek göremediği için en çok eleştirdiği ülkelerden Almanya'yı sonunda ikna etti. Üç yıl süren görüşmeler sonrasında iki ülke arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye ve Almanya terörizmin finansmanıyla birlikte mücadele kararı aldı. Almanya ve Türkiye terörün mali kaynakları ve kara parayla mücadele konularında veri paylaşımı yapacak.

İki ülke arasında "terörün mali kaynakları ve kara para ile mücadelede yakın işbirliği" anlaşması imzalandı.

Üç yıl süren görüşmeler sonunda imzalanan anlaşma, bilgi paylaşımı ve finansal istihbarat değişimini öngörüyor.

Protokole göre, terörizmin finansmanıyla bağlantılı kişi ve kurumlar mercek altına alınacak. Özel teknik araçlarla veri aktarımı yapılacak.

Anlaşma uyarınca, alınan bilgiler izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilemeyecek, soruşturma sürecinde kullanılamayacak.

Alman İç İstihbarat biriminin son raporlarına göre, Almanya'da yaklaşık 13 bin aktif PKK üyesi bulunuyor.

Ayrıca PKK'nın Almanya'da yılda 10 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde ettiği belirtiliyor. Türkiye anlaşmayla özellikle PKK'nın mali kaynaklarının ve para transferlerinin engellenmesini hedefliyor.

Teröre karşı işbirliği yapılması son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyaretinde gündeme gelmişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'yı bu konuda eleştirmişti.

Türkiye mali suçları araştırma kurulu MASAK ile Almanya mali istihbarat birimi arasında imzalanan mutabakat muhtırası, her iki ülkenin onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek.