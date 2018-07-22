Türkiye, Almanya'ya iltica edenler sıralamasında Afganistan, Somali ve İran'ın önünde

Almanya devletine doğrudan bağlı olarak çalışan Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (FGMD), her ay ‘iltica raporu’ yayınlıyor. Bir buçuk yılı aşkın süredir Türkiye, Almanya’ya en çok iltica veren 10 ülkeden biri.

Haziran ayı için yayınlanan raporunda FGMD, bir ay içinde toplam 884 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Almanya’ya iltica ettiğini belirtiyor. Geçen aya oranla, yüzde 35’lik bir artış olduğu gözleniyor. Bu sayı geçen yıl ortalamasıyla karşılaştırıldığındayse iltica edenlerin sayısı yaklaşık 2 katına çıkıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu sayıyla geçtiğimiz ay Almanya'ya en çok iltica eden 3’üncü ulus konumunda. 2865 kişiyle Suriye birinci, 1145 vatandaşıyla Irak ikinci sırada. Nijerya, Afganistan, Somali, İran gibi ülkeler, Türkiye’den daha az iltica vermiş.

İltica edenlerin sayısı sürekli artıyor

2018’in ilk altı ayında toplam 4089 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Almanya’ya sığınmış. Bu sayı, Türkiye’yi Almanya’ya en çok sığınmacı veren 6’ncı ülke yapıyor. Birinci ve ikinci sırada, Suriye ve Irak; onların ardından Nijerya, Afganistan ve İran geliyor.

Bu veri, haziran ayında, son altı ayın ortalamasının bozulduğunu gösteriyor. Türkiye’den iltica edenlerin sayısının düzenli olarak ve sürekli arttığı gözlemlenebiliyor.

15 Temmuz’dan bu yana 16 binden fazla iltica

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen başarısız darbe girişiminin ardından Almanya’ya sığınan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı da son gelen verilerle birlikte 16 binin üzerine çıkmış oldu. Bu sayıya, darbede rol oynadığı iddiasıyla yargılanan kaçak askerler dahil değil.

FGMD’nin verilerine göre 2018’in mart ayına kadar diplomatik pasaport sahibi 288 kişi de Almanya’ya iltica etmiş.

15 Temmuz 2016’dan bu yana Almanya’ya sığınan Türklerden bir avukat, Deustche Welle’ye verdiği mülakatta, Almanya’da hali hazırda yaşan 3 milyona yakın Türk’ten uzak durmaya çalıştığını ifade ediyor. Almanya’da önemli bir nüfusu oluşturan bu Türklerin, Türk basın kuruluşları tarafından manipüle edildiklerini iddia eden sığınmacı ekliyor:

‘’Erdoğan’ın her sözüne inanıyorlarmış gibi gözüküyor.’’

Başarısız darbe girişiminin ardından iltica başvurusu yapan insanların sayısının bir yıl içinde yüzde 55’e yakın bir oranda artmasını değerlendiren Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye’den gelen iltica başvurularındaki artışın farkına olduklarını, ancak bu artışın sebeplerini tespit etmek amaçlı anket yapmadıklarını söylemişti.

Yayınlanan yeni raporun ardından, Almanya hükümetinden ya da FGDM'den henüz Türk sığınmacılara dair bir açıklama yapılmadı.

FGDM tarafından yayınlanan raporun Almanca orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.