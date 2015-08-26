Türkiye Almanya'dan savcıları istiyor



Bir TV kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'yı eleştirdi. Çavuşoğlu, yurtdışına kaçan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Almanya tarafından iade edilip edilmeyeceğine dair soruya, "Kaçak eski savcılarla ilgili süreç ciddi bir süreç. Almanya'nın bu konuda üzerine düşen hukuki yükümlülüğü yerine getirmesi beklenir" karşılığını verdi.

'Almanya gerekli adımları atmadı'

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Biz Almanya'dan çok kişiyi iade etmesini istedik belgelerle, mahkeme kararlarıyla. Ama o sebeple, bu sebeple Almanya bu konuda gerekli adımları atmadı. Bunun içinde PKK, DHKP-C üyeleri var. Bunlar AB'nin terör listesinde. Dolayısıyla sadece Almanya için değil bu istemimiz, Belçika için de geçerli, diğer ülkeler için de."

Erdoğan: 'Bakalım Almanya ne yapacak?'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir süre önce eski savcılarla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu: "Önce Gürcistan sonra Ermenistan şimdi de Almanya. Şimdi Almanya’yı da göreceğiz. Şimdi öyle zannediyorum ki süratle bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkartılır. Bakalım Almanya ne yapacak? Oldu oldu, olmadı Almanya bizden bundan sonra Tayyip Erdoğan imzası ile herhangi bir suçluyu isteyemez, bundan sonra alamaz, vermem. Uluslararası hukukun gereğini yapmalılar."

'Savcılar Almanya'dan sığınma talebinde bulundu'

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasını yürüten Zekeriya Öz ve Celal Kara hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Görevden alınan savcılara yöneltilen suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” de bulunuyor. Türk medyasına yansıyan haberlere göre Türkiye'den kaçan iki savcı Almanya'nın Ulm şehrinde resmi makamlardan siyasi sığınma talebinde bulundu.