Türkiye, Almanya'dan istediğini alamadı!

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Almanya orta sahası etkiledi





Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki 9'uncu maçında Türk Telekom Arena'da grup lideri Almanya'yı konuk etti. Gomez, Thomas Müller ve Schweinsteiger'in gollerine engel olamayan Milli Takım, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve A Grubu'ndaki avantajını kaybetti.Türkiye'nin tek golü ise Hakan Balta'dan geldi. Milli Takım, A Grubu'ndaki son maçında salı günü Azerbaycan ile karşılaşacak. Bu mücadele de NTV ve NTVSpor.net'ten canlı olarak yayınlanacak.Almanlar maça daha organize başladı. Konuk ekip, ilk dakikalarda ayağa paslarla sahamıza yerleşse de 5'inci dakikada Milli Takım, net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Selçuk İnan'ın ara pası ile Almanya savunmasının arkasına sarkan Hamit'in vuruşunu kaleci Neuer, çok kritik bir hamleyle kornere çeldi.Bu pozisyonun ardından Almanya, yeniden kontrolü eline aldı. Orta sahada oldukça etkili olan Almanlar, Millilerin defanstan rahat çıkmasına izin vermedi ve topu sürekli kontrol etti.Maçın ikinci önemli pozisyonu da 28'inci dakikada Türkiye'den geldi. Hamit ile başlayan atakta, ceza sahasının sol tarafında Arda Turan topla buluştu. Arda'nın kale sahası üzerindeki Selçuk İnan'a pasında ise Selçuk'un sert şutu üstten auta gitti. Çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadık.Milli Takım, Almanya kalesini bir kez daha yokladı. Selçuk İnan'ın savunmanın arkasına harika pasında topla buluşan Hamit Altıntop, topu yere indirmeden vurdu ancak kaleci Neuer, rahat bir şekilde kontrol etti. Oyunu da çabuk başlatan genç kaleci, orta sahada Müller'i topla buluşturdu. Onun uzun pası ise Mario Gomez'in ayağına teslimdi. Gomez, Servet'i rahat geçti ve sert şutunda Almanya'yı 1-0 öne geçirdi. Almanlar, iki pasta gole gitmeyi başardı.İlk yarının kalan dakikalarında ise Burak Yılmaz ile bir pozisyonda etkili olan Milli Takım, beraberlik golüne ulaşamadı ve devre Almanya'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Ay-Yıldızlılar, ikinci yarıya Selçuk İnan-Gökhan Töre değişikliği ile girdi. Türkiye, bu değişikliğe rağmen Almanya orta sahasına üstünlük kuramadı. Schweinsteiger ve Khedira'nın bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi karşısında Milli Takım, pas yapmakta ikinci yarının başında da çok zorlandı.56'ıncı ve 58'inci dakikalarda ise maçtaki tek golün sahibi Gomez ile gole yine yaklaştı Panzerler. Bayern Münihli golcünün ilk pozisyonunda Volkan başarılı olurken, ikinci pozisyonda ise top az farkla auta gitti.66'da ise sahneye bu kez Müller çıktı. Yine kaleci Neuer'in başlattığı atakta, sağ kanatta Götze topla buluştu. Onun ortasında, topa kimse dokunamadı ve ceza sahasının arka tarafında Müller, yerden sert bir vuruşla farkı Almanya adına ikiye çıkardı. Almanlar, ilk golde olduğu gibi, ikinci golde de, iki pasta gole ulaştı.İkinci golün ardından tamamen oyundan düşen Milli Takım, Almanya'nın atakları karşısında sık sık zor duruma düştü. Ancak beklenmedik bir anda Hakan Balta'nın golü geldi. Sağ taraftan Gökhan Gönül'ün etkili ortasında, arka direkte topla buluşan Hakan Balta, kaleci Neuer'i mağlup etti ve farkı bire indirdi.Bu golün ardından beraberlik için yüklenen Türkiye, 86'ıncı dakikada Almanya'nın 3'üncü golünü kalesinde gördü. Sağ kanattan ceza sahasına giren Müller, Gökhan Gönül'ün müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Martin Atkinson penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Schweinsteiger, topu ve Volkan'ı farklı köşelere gönderdi. Almanya, bu golle 3-1 öne geçti.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Almanya, Türkiye'yi Türk Telekom Arena'da 3-1 mağlup etmeyi başardı.Milli Takım, A Grubu'ndaki son maçında salı günü Azerbaycan ile karşılaşacak. Bu mücadele de NTV ve NTVSpor.net'ten canlı olarak yayınlanacak. Polonya ve Ukrayna'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak için, Milli Takım, Belçika'nın Almanya deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.