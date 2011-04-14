Türkiye, Almanya ile birlikte Leopard tankı üretecek

T24 - Dünyanın en gelişmiş tanklarından ‘Leopard’ların silah sistemlerinin yapımında artık Türk mühendisleri de görev yapacak. Türkiye ile Almanya arasında imzalanan muhtıra, geçen hafta Meclis’te kabul edildi.



Meclis, ‘Leopard’ tanklarıyla ilgili mutabakat muhtırasını kabul etti. Türkiye ile Almanya arasında imzalanan muhtırayla, dünyanın en gelişmiş tankları arasında gösterilen ‘Leopard’ların silah sistemlerinin yapımında Türk mühendisleri de görev yapacak. Almanya, 300 milyon euro bedelli ‘Leopard II’ tankları için 2005’te alım pazarlıkları sürerken, tankların Güneydoğu Anadolu’da kullanılmamasını istemişti. Bu şerh, 2009 yılında imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması’yla kaldırılmıştı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



“Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Almanya Federal Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı Arasında Yapılan Mühimmat Dahil Leopard 2 Ana Muharebe Tankı Silah Sisteminin Müşterek Konfigürasyon Kontrol Yönetimi (JCCM) Konulu Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” geçtiğimiz hafta Meclis’te kabul edildi.



Tasarının gerekçesinde, Leopard Tankı Kullanıcı Ülkeler Birliği’nin (LEOBEN), Leopard tankının etkinliğini artırmak ve lojistik desteğini daha verimli şekilde sağlamak amacıyla 30 Eylül 1969’da Almanya, Belçika, Hollanda ve Norveç tarafından kurulduğu, daha sonra Avustralya, Avusturya, Brezilya, Danimarka, Finlandiya, İspanya, İsveç, İtalya, Kanada, Polonya, Romanya, Şili, Türkiye ve Yunanistan’ın katılımı ile üye sayısının l7’ye yükseldiği belirtildi.



Türkiye, Almanya’dan tanklarla ilgili daha önceki yıllara ait “Teknoloji” ve “Hizmet Kullanımı” çalışma gruplarının mühendislik değişiklik teklifleri dokümanları dahil bütün tutanaklarını alabilecek. Türkiye, Leopard 2 A4 ile ilgili arayüz dokümanlarını düzenlenmesi için ayarlamalar yapacak ve tasarım çizimlerinden sorumlu yetkililer için hazır bulunduracak.





Birliğin Türkiye’ye getireceği avantajlar



Leopard Tankı Kullanıcı Ülkeler Birliği üyeliğinin Türkiye’ye getireceği avantajlar şöyle sıralandı:



* Lepord tanklarla ilgili mühimmat, atış kontrol, gece görüş sistemleri ile tüm elektro-optik sistemlerdeki teknolojik gelişmeler takip edilecek.



* Silah sistemini daha etkin hale getirmek için üye ülkelerin yaptıkları çalışma ve araştırma sonuçları alınacak.



* Üye ülkeler tarafından tespit edilerek çözümlenen problemler ile çözümleri hakkında bilgi sahibi olunabilecek.



* Üye ülkelerin değişik coğrafyalarda tank kullanımına yönelik edindikleri tecrübelerden istifade edilebilecek.



* Leopard tankları için yedek parça tedariki de bu organizasyon içerisinde temin edilebilecek.





PKK krizi, işbirliği anlaşmasıyla aşıldı



Almanya, terör örgütü PKK’ya karşı sürdürülen mücadelede, ‘İnsan hakları ihlalleri yaşandığı’ gerekçesiyle geçmişte silah satışlarında, dönem dönem Türkiye’ye ambargo uyguladı. Türkiye’nin sınır ötesi harekatlarının ardından Almanya, ilk olarak 1992’de, ‘Silahlarımı Güneydoğu’da kullanamazsın’ dedi.



1999’da Abdullah Öcalan’ın yakalandığı süreçte de tank krizi çıktı. Son olarak, 300 milyon euro bedelli ‘Leopard II’ tankları için 2005’te alım pazarlıkları sürerken Alman tarafı, tankların Güneydoğu Anadolu’da kullanılmamasını istedi. Bu şerh, 2009’da imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşmasıyla kaldırıldı.



Türkiye geçtiğimiz yıllarda Leopard-1 tanklarını modernize etmişti. Aselsan’ın modernize ettiği Leopard-1 tanklarının, muharebe sahasında çok daha üstün performans sergileyebilmesi sağlandı.





