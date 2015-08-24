Türkiye Almanlar için cazibesini kaybetmedi



Türkiye'deki gelişmeleri yakından izleyen Almanya Dışişleri Bakanlığı PKK ile çatışmaların yoğunlaşması üzerine Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarını temmuz ayı sonunda sertleştirmiş ve IŞİD tehlikesinin hâkim olduğu Suriye-Irak sınırının yanı sıra İstanbul'daki metro istasyonlarına da saldırı düzenlenebileceğine dikkat çekerek Alman vatandaşlarını ihtiyatlı davranmaya çağırmıştı. Gelişmeleri DW Türkçe'ye değerlendiren Alman Seyahat Acenteleri Birliği Basın Sözcüsü Thomas Schäfer, Türkiye'nin hâlâ Almanların en sevdiği tatil ülkeleri arasında yer aldığını söyledi. Almanya'dan Türkiye'ye yapılan tatil rezervasyonlarının yıllardır istikrarlı bir artış sergilediğini belirten Schäfer, “2015 yılında da rezervasyonlarda bir azalma olmadı, aksine bu yıl Almanya’dan yapılan Türkiye tatil rezervasyonları iki haneli oranlarda arttı” dedi.

‘Bilgi edinme ihtiyacı arttı'

Almanya geçen yıl 5 milyondan fazla turistle Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke olmuştu. Peki, Türkiye'deki siyasi belirsizlik ve terör saldırılarının etkisiyle gerginleşen ortam Almanları rezervasyonlarını iptal etmeye veya Türkiye planlarını askıya almaya yönlendiriyor mu? “Tabii ki Alman müşterilerin bilgi edinme ihtiyacı arttı” diyen Alman Seyahat Acenteleri Birliği Basın Sözcüsü Thomas Schäfer, bazı turistlerin rezervasyon yaptıkları seyahat acentesini arayarak bilgi aldıklarını ve bölgede durumun nasıl olduğunu bilmek istediklerini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın ülkeler hakkındaki seyahat tavsiyelerinin belirleyici olduğunu belirten Schäfer, “Almanların çoğu tatillerini Ege ve Akdeniz kıyılarında geçiriyorlar. Suriye sınırında veya bu mevsimde İstanbul'da değil… Bu yüzden kıyıda tatil yapanlara veya Türkiye turu yapmak isteyenlere herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığı söylenebilir” dedi. Alman turistlerin çoğunun yaz aylarında şehir turunu tercih etmediğini ve İstanbul'da da bu yüzden çok fazla turist bulunmadığını belirten yetkili, yine de İstanbul'a gidecek turistlerin şirket üzerinden rezervasyon yapmaları halinde Dışişleri Bakanlığı'nın mevcut uyarıları konusunda bilgilendirildiğini kaydetti.

Güneydoğu turları iptal

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile ilgili uyarısında, Alman turistlere Suriye ve Irak sınırındaki bölgelerden uzak durulması çağrısı yapılmış ve özellikle Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bitlis, Bingöl, Siirt, Muş, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Van'da güvenlik riskinin yükseldiği belirtilmişti. Tur şirketlerinin bu tavsiyeler doğrultusunda ‘tehlikeli bölgeler'deki turları iptal ettiğini ifade eden Alman Seyahat Acenteleri Birliği Basın Sözcüsü Thomas Schäfer, şirketlerin bölgedeki gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

Schäfer, "“Türkiye Almanların en sevdiği tatil ülkelerinden. Yılda 4 milyondan fazla Alman turist tatil için Türkiye’yi tercih ediyor. İptaller, sınır bölgelerine çok uzakta olan tatil bölgelerini etkilemedi. Bu bölgeler, Suriye sınırına uzaklığı bin km'den fazla. Burada seyahat şirketleri hiçbir değişiklik yapmadı. Yani Alman turistler bu bölgelerde çok normal bir şekilde tatillerini geçiriyor" dedi.

2014 yılında Alman turistlerin gittiği yabancı ülkeler sıralamasında üçüncü sırada yer almıştı. Alman turistlerin tatil sıralamasında 2014 rakamlarına göre, Almanya başı çekiyor. Almanya'yı İspanya, İtaya ve Türkiye izliyor.