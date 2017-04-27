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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye Alman vekilin ziyaretini iptal etti

Alman milletvekili Bernd Fabritius, Avrupa Konseyi'nin görevlendirmesiyle yapacağı Türkiye ziyaretinin, Türk hükümeti tarafından iptal edildiğini söyledi.

27 Nisan 2017 02:00

CSU'nun federal milletvekili Bernd Fabritius Türk hükümetinin önceden planlanmış Türkiye ziyaretini, kısa bir süre kala iptal ettiğini açıkladı.

Fabritius çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu adımı üzüntüyle karşılıyorum ve Türk hükümetine iptal kararını geri çekme çağrısı yapıyorum" dedi.

CSU'lu milletvekili, Türk hükümetinin tüm resmi görüşmelerini iptal ettiğini ve böylelikle kendisinin Mayıs ayı başı için planladığı ziyarete de "fiilen izin verilmediğini" ifade etti.

CSU'lu federal meclis milletvekili Bernd Fabritius, Avrupa Konseyi'nin görevlendirmesiyle Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyordu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Kasım ayında Fabritius'u, “Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerine bağlılığını incelemesi” üzerine görevlendirdiği belirtildi.

Fabrius açıklamasında, Türkiye ziyareti kapsamındaki temaslarının planlanmış olduğunu, görüşeceği isimler arasında adalet bakanı ve anayasa mahkemesi başkanının da bulunduğunu kaydetti.

CSU'lu vekil, ziyaretinin iptal edilmesinin ardından, "iletişimin koparılmaması gerektiğini ve en kısa sürede yapıcı bir diyalogun yürütülmesi gerektiğini" ifade etti.

Türk hükümetinin iptal kararı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'nin yeniden siyasi denetime alınmasının ardından geldi. AKPM salı günü Avrupa Konseyi üyeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesini gerekçe göstererek, Türkiye'nin yeniden siyasi denetim sürecine dâhil edilmesini kararlaştırdı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/GA/SÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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