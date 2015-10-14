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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye Alman Meclisi'nin gündeminde

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ziyareti öncesinde Türkiye'deki gelişmeler bugün Alman Federal Meclisi'nin gündeminde.

14 Ekim 2015 14:41

Alman Federal Meclisi'nde bugün Yeşiller Partisi'nin talebiyle Türkiye'deki gelişmelerin
ele alınacağı özel bir oturum düzenleniyor. Ankara'da 97 kişinin hayatını kaybettiği
terör saldırıları sonrası NATO ortağı Türkiye'deki durumla ilgili milletvekilleri
görüşlerini dile getirecek.

Ankara saldırısının yanı sıra mülteci krizi de ele alınacak. Türkiye ile Avrupa'ya
mülteci akınının sınırlandırılması için bir anlaşma yapılması hedefleniyor. Almanya
Başbakanı Angela Merkel de bu çerçevede pazar günü Türkiye'ye gidiyor.

Almanya'ya akın eden mültecilerin büyük bir bölümü Türkiye'den geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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