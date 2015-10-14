Türkiye Alman Meclisi'nin gündeminde

Alman Federal Meclisi'nde bugün Yeşiller Partisi'nin talebiyle Türkiye'deki gelişmelerin

ele alınacağı özel bir oturum düzenleniyor. Ankara'da 97 kişinin hayatını kaybettiği

terör saldırıları sonrası NATO ortağı Türkiye'deki durumla ilgili milletvekilleri

görüşlerini dile getirecek.

Ankara saldırısının yanı sıra mülteci krizi de ele alınacak. Türkiye ile Avrupa'ya

mülteci akınının sınırlandırılması için bir anlaşma yapılması hedefleniyor. Almanya

Başbakanı Angela Merkel de bu çerçevede pazar günü Türkiye'ye gidiyor.

Almanya'ya akın eden mültecilerin büyük bir bölümü Türkiye'den geliyor.