Türkiye Alkollü içki vergisinde Avrupa 4’üncüsü

Her yıl iki kez artırılan ÖTV, Türkiye’yi alkollü içki vergisinde Avrupa ülkeleri arasında en üst sıralara yükseltti. 175 liraya satılan 70’lik rakının 103 lirası ÖTV.

Türkiye'de yıllık tüketim 40 milyon litre olduğu halde, 1 litre rakıda ürün fiyatına göre yüzde 234'e çıkan vergi oranı dikkati çekiyor. Sözcü’den Nuray Tarhan imzalı habere göre, Türkiye, alkollü içkideki yüksek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranıyla İsveç, Finlandiya ve İrlanda'nın arkasından Avrupa'da dördüncü sıraya yükseldi.

Mey İçki CEO'su Levent Kömür, son 10 yılda yeniden değerleme oranı 3, tüketici fiyatları 3, gıda enflasyonu 3.5, Motorlu Taşıtlar Vergisi 4.5, dolar 5 kat arttığı halde, rakının ÖTV'sindeki artışın 8 kat olduğuna dikkat çekti. “Sahte içki yüzünden 150 vatandaşımızı kaybettik. Ne zaman duracağız?” diyen Kömür, “Biz artık 45 milyon dolarlık ihracatımızı ve çiftçiye sağladığımız 250 milyon liralık katkıyı artırmak gibi konularla gündeme gelmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Vergi kaybı 3 milyar TL

Yaşadıkları sorunları Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a da anlattıklarını vurgulayan Kömür, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakanımıza vergi sisteminin adil olmadığını her boyutuyla anlattık. Sahte içki yüzünden hem vatandaşlarımız hayatını kaybediyor hem de devlet yılda 2.5-3 milyar liralık vergiden oluyor. Durumdan tek memnun olan etil alkol ithalatçısı. ÖTV'ye neden yılda 2 kere zam yapılıyor? İnsanların hayatlarını kaybetmemesi için kendi kârımızdan fedakarlık ediyoruz ama yine de önleyemiyoruz.”