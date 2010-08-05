Türkiye akşam saatlerinde üst üste gelen çatışma haberleriyle sarsıldı

T24 - Ağrı, Van, Diyarbakır ve Hakkari'den terör saldırısı haberleri geldi. Saldırılarda 1 asker şehit olurken, 3 polis yaralandı; 3 PKK'lı sağ 3'ü de ölü ele geçirildi.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. NTVmsnbc'nin haberine göre;





VAN: 2 YARALI



Çaldıran İlçesi'nde, bir grup PKK'lı terörist tarafından İlçe Emniyet Amirliği binasına roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda İlçe Emniyet amiri ile 1 polis memuru yaralandı. Çıkan çatışmada 3 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçidilridi.



Çaldıran'da, bugün akşam saat 09.00 sıralarında sayıları 5 kişi olduğu belirtilen PKK'lı teröristler. İlce Emniyet amirliği karşısında bulunan inşaattan roketatarlarla saldırı düzenlendi. Roketatarlarla yapılan saldırıda İlce emniyet amiri ile bir polis memuru yaralandı. Saldırının ardından çıkan çatışmada 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte cansız ele geçirildi.



Van Valisi Münir Karaoğlu, yaralı polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu, Van'da hastanede tedavi altına alındığını belirterek, saldırıyı gerçekleştirilen PKK'lı terösritlerden 3'ünün etkisiz hale getirildiği, kaçan diğer 2 teröristin ise yakalanması için bölgede operasyonların sürdürüldüğünü söyledi.





DİCLE: 1 YARALI



Diyarbakır'ın Dicle İlçe Emniyet Amirliği binasının arka tarafı ile polis noktasında PKK'lılarca düzenlenen silahlı saldırıda bir asker hafif yaralandı.



PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıya ve güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle yaşanan kısa süreli çatışmada, bir asker hafif yaralandı. Yaralı asker, tedavi altına alındı. Bölgedeki operasyon sürüyor.





3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ



Hakkari'de terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1'i kadın, 3 PKK'lı ölü ele geçirildi.



Hakkari Valisi Muammer Türker, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkisi yakınlarındaki Helin Vadisi'nde bir grup terör örgütü PKK üyesinin tespit edildiğini belirtti.



Güvenlik güçlerinin ''dur'' ihtarına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktığını söyleyen Vali Türker, çatışmada 1'i kadın, 3 teröristin ölü ele geçirildiğini duyurdu.



Türker, PKK'lıların üzerine uzun namlulu silah ile el bombaları bulunduğunu bildirerek, teröristlerin eylem için kent merkezine geldiğinin tahmin edildiğini kaydetti. Bölgedeki operasyonlar, hava destekli devam ediyor.





BOMBA İHBARI



Diyarbakır'ın Ergani ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki İlçe Trafik Müdürlüğü yakınlarında bir araç içerisinde bomba olduğu ihbarı yapıldı.



Yapılan inceleme ve arama sonucu araçta bomba bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, olay nedeniyle Diyarbakır-Elazığ karayolu ulaşıma kapandı.





