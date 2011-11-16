Türkiye, Akdeniz'e sondaj vurmak için İngiliz Shell'le anlaştı

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İngiliz enerji şirketi Shell ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), kara alanlarında ve denizde petrol ve doğalgaz araması konusunda işbirliği için önümüzdeki hafta masaya oturacağını açıkladı.









Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) Başkanı Thomas Mirow'u kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Yıldız, IBRD Başkanı Mirow ve heyetiyle geniş kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve başta yenilenebilir enerji yatırımları olmak üzere, enerji sektöründe finanse edilmesi gereken yapıyı tekrar gözden geçirdiklerini söyledi.

Banka ile yürütülen çok sayıda proje bulunduğuna işaret eden Yıldız, IBRD ile yürütülen projeler arasında Türkiye'nin ikinci sıraya yükseldiğine işaret etti.

İngiliz enerji şirketi Shell ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının işbirliği için önümüzdeki hafta bir anlaşma imzalayacağını da belirten Yıldız, ''Hem topraklarımızda hem de denizde petrol ve doğalgaz aramacılığıyla ilgili yeni bir anlaşmaya imza koyacağız. Shell ile bunun için önümüzdeki hafta masaya oturacağız. Bu da uluslararası bir sermayedir'' dedi.

Yunanistan'ın doğalgaz borcunu ödemesiyle alakalı bir ilerleme sağlandığını kaydeden Enerji Bakanı, Yunanistan'ın BOTAŞ'a 300 milyon dolar civarında borcu bulunduğunu hatırlatarak, ''Bunun 185 milyon dolarını tahsil ettik. Ocak ayı sonuna kadar da 300 milyon doların tamamını almayı planlıyoruz. Ödeme planlarında bu var. Geriye 50-60 milyon dolarlık kısmında bir problem var, onu da çözeriz diye düşünüyorum'' diye konuştu.

Bakan Yıldız, krizin gölgesinde olan Yunanistan'ın böyle bir ödeme planı sunmuş olmasını her iki ülke arasındaki ilişkilerin nezaketine bağladığını ve Yunanistan'a teşekkür ettiğini de bildirdi.

Suriye'ye elektrik verilmesi konusunda dün yaptığı değerlendirmeye açıklık getiren Bakan Yıldız, Suriye'ye verilen elektriğin ''kesileceği'' konusunda bir açıklama yapmadığını, bu değerlendirmeyi basın mensuplarının yaptığını, kendisinin durumun ''gözden geçirileceği'' yönünde bir açıklama yaptığını söyledi.

Bakan Yıldız, ''Kesmek kelimesini sürekli gazeteci arkadaşlarımız kullanıyor. Bugün itibariyle Suriye'ye elektrik verilmeye devam ediliyor, ben bu kararımızı gözden geçirmek zorunda kalmayalım dedim'' diye konuştu.





