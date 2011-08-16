-Türkiye akaryakıttaki vergide Avrupa lideri ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Türkiye, benzindeki dolaylı vergide (KDV ve ÖTV) Avrupa Birliği ülkeleri arasında birinci sırada, motorinde ise İngiltere'den sonra ikinci sırada bulunuyor. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, benzinde litre başına 1,14 avro vergi alınan Türkiye AB ülkeleri arasında en yüksek verginin bulunduğu ülke. Benzinde vergi miktarı bakımından Türkiye'yi 0,99 avro ile Yunanistan ve Hollanda, 0,93 avro ile İngiltere ve İsveç, 0,90 avro ile Almanya ve Finlandiya takip ediyor. Benzindeki vergi yükü litre başına, Danimarka'da 0,89 avro, Belçika'da 0,88 avro, Portekiz'de 0,87 avro, Fransa'da 0,86 avro, İtalya ve İrlanda'da 0,82 avro düzeyinde bulunuyor. Avrupa ülkeleri içerisinde benzindeki vergi yükü en düşük ülke litrede 0,51 avro ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. KKTC'yi 0,56 avro vergi düzeyi ile Bulgaristan, 0,60 avro ile Romanya, 0,61 avro ile de Litvanya takip ediyor. -Motorinde ise ikinci sıradayız- Motorindeki vergilere bakıldığı zaman ise AB ülkeleri arasında litrede 0,94 avro ile motorindeki en yüksek dolaylı verginin bulunduğu ülke İngiltere. Bu ülkeyi 0,84 avro ile Türkiye, 0,81 avro ile İsveç, 0,71 avro ile İrlanda, 0,70 avro ile Yunanistan takip ediyor. Motorinde en düşük verginin bulunduğu ülke ise 0,43 avro ile Lüksemburg. Lüksemburg'u 0,49 avro ile İspanya, 0,50 avro ile KKTC, 0,51 avro ile Bulgaristan ve Letonya izledi. -Finansman yükünü artırıyor- Bu arada PETDER'in raporunda, dolaylı vergilerin sektör üzerindeki etkisinin oluşan yüksek fiyat nedeniyle tüketimin azalması gibi istenmeyen bir sonucu doğurmasının yanı sıra dağıtıcılar üzerinde oluşan ve giderek artan bir finansman yükü olduğuna dikkat çekildi. Raporda, Türkiye'de dağıtım sektörünün yüksek olan dolaylı vergileri peşin ödediği, bunun geri ödemesinin ise pompa satışları üzerinden (kredi kartı, taşıt tanıma, taksitlendirme ve vadeli satışlar gibi nedenlerle) daha uzun bir süreç içerisinde tahsil edildiği, bu nedenle verginin finansman maliyetinin yanı sıra finansman riskini de üzerinde taşıdığı kaydedildi. AB ülkeleri ve Türkiye'de motorin ve benzindeki toplam dolaylı vergi miktarları (KDV ve ÖTV) avro/litre olarak Ocak-Haziran 2011 ortalaması şöyle: /* MOTORİN DOLAYLI VERGİ BENZİN DOLAYLI VERGİ (ÜLKE) (AVRO/LİTRE) (ÜLKE) (AVRO/LİTRE) --------- ------------- -------- -------------- İngiltere 0,94 Türkiye 1,14 Türkiye 0,84 Yunanistan 0,99 İsveç 0,81 Hollanda 0,99 İrlanda 0,71 İngiltere 0,93 Yunanistan 0,70 İsveç 0,93 Almanya 0,69 Almanya 0,90 Çek Cumhuriyeti 0,68 Finlandiya 0,90 Danimarka 0,67 Danimarka 0,89 İtalya 0,66 Belçika 0,88 Avusturya 0,65 Portekiz 0,87 Fransa 0,65 Fransa 0,86 Belçika 0,65 İtalya 0,82 Macaristan 0,64 İrlanda 0,82 Hollanda 0,64 Slovakya 0,80 Slovakya 0,62 Çek Cumhuriyeti 0,76 Portekiz 0,62 Avusturya 0,75 Finlandiya 0,62 Macaristan 0,73 Estonya 0,60 Malta 0,68 Malta 0,58 Letonya 0,66 Slovenya 0,57 Slovenya 0,66 Litvanya 0,56 Polonya 0,66 Polonya 0,55 İspanya 0,64 Romanya 0,54 Lüksemburg 0,63 Letonya 0,51 Estonya 0,63 Bulgaristan 0,51 Litvanya 0,61 Kuzey Kıbrıs 0,50 Romanya 0,60 İspanya 0,49 Bulgaristan 0,56 Lüksemburg 0,43 Kuzey Kıbrıs 0,51 */