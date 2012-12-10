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'Türkiye ailevi nedenlerden ötürü bir sıkıntı yaşıyor'

Barış Uygur: Türkiye'yi aile salonu mu yapmak istiyorlar acaba?

10 Aralık 2012 19:20

Barış Uygur

Uykusuz/ 6 Aralık 2012
 
Şu aileler kimdir bilen var mı arkadaşlar? Taksim meydanını yerle bir ediyorlar; tinercileri, transları, bizi buradan kovmaya çalışıyorlar ki aileler gelsin. Bazı şehirlerde stadyumda maça giren taraftarlara alkol kontrolü yapıyorlar, alkollüleri stada almıyorlar ki, aileler gelsin. Televizyona, müziğe, tiyatroya, karış karış karışıyorlar ki aileler de izlesin, dinlesin. Hakikatten kim bu aileler, ne biçim insanlar bunlar? Neden onların istemediği şeyler yasaklanıyor, sansürleniyor, engelleniyor; onların istemediği insanlar evinden, yurdundan, semtinden kovuluyor? Nasıl bir birlikleri, nasıl bir temsilcilikleri var da sürekli hükümete, mülki amirlere gidip "Biz aileler olarak şundan rahatsız olmasın, bundan rahatsızız yaşamasıni o anasını görmesin," deyip duruyorlar? Adams ailesi de aile, Simpsons ailesi de aile ve neticede evli barklı bir insan olarak benim de bir ailem var; Arın'la ben de aileyiz. Böyle bir birlik kurdunuz da bana niye haber vermediniz? Hadi zaten aileler Simpsons ailesinden rahatsızmış, imza toplayıp RTÜK'e şikayet etmişler, siteden attıracaklarmış da; kim bunlar ben onun peşindeyim.
 
Türkiye'yi aile salonu mu yapmak istiyorlar acaba? Sınır kapılarına yazsınlar bari, "İçeride bol bol aile salonumuz, aile gazetemiz, aile televizyonumuz ve aile stadyumumuz vardır," diye. Ülke ailevi nedenlerden ötürü bir sıkıntı yaşıyor diyebiliriz, en azından ben derim.
 
Bu arada bugün Simpsons ailesine ceza veren yarın Baskül ailesini rejime sokar, Prestij Müzik ailesini bir araya getirir; öbür gün Pepee'nin kulağını çeker iyice kendini kaybeder.
 
(...)
 

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