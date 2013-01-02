Türkiye AİHM'in 'en iyi ikinci müşterisi'

Türkiye 2012 yılını bir kez daha "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) en iyi ikinci müşterisi" unvanıyla kapadı.



Türkiye'ye karşı dava açmak için Strasbourg Mahkemesi'ne yapılmış toplam başvuru sayısı 2012 sonunda 18 bin sınırına dayandı.

Henüz nihai olmayan verilere göre 2012 yılında mahkemenin gündemindeki dava başvurusu sayısının 135 bini aştığı belirtiliyor.

Rusya yaklaşık 30 bin başvuruyla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2012 yılını da ilk sırada tamamladı. Rusya hakkındaki dava başvurusu sayısı AİHM'in mevcut iş yükünün yüzde 22'sini oluşturuyor.



Rusya birinci Türkiye ikinci



Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre; Rusya'yı bu alanda yaklaşık 18 bin başvuruyla Türkiye izliyor. Türkiye hakkındaki başvurular mahkemenin iş yükünün yüzde 13'ünden fazlasını oluşturuyor. 2012 sonunda dava başvurusu sayısında Rusya ve Türkiye'yi sırasıyla İtalya, Ukrayna, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Polonya ve İngiltere izledi.

Türkiye'ye karşı AİHM gündemindeki dava başvurusu sayısı 2011 yılı sonunda 15 bin 950 olarak açıklanmıştı. Aynı yıl sonunda 47 Avrupa ülkesinden gelen toplam dava başvurusu sayısı 151 bin 600 olarak açıklanmıştı.

AİHM, 2011 yılında Türkiye hakkında 174 davada karar açıklamış, bu kararların 159'unda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en az bir maddesinin ihlal edildiğine hükmetmişti. Türkiye AİHM önünde en çok "adil yargılanma hakkı"nın ihlalinden hüküm giymişti.

AİHM'nin 2012 yılına ilişkin nihai verileri bu ay sonunda Strasbourg'da açıklanacak.