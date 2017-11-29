Türkiye, AİHM'e, Demirtaş ve tutuklanan HDP'li vekiller için savunma gönderdi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HAKLARINDA yürütülen soruşturmalar kapsamında, 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve partinin yargılanan diğer milletvekillerinin başvurusuyla açılan davada, Türkiye\'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne (AİHM) 24 Kasım\'da 130 sayfalık savunma gönderdiği belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 4 Kasım 2016 tarihinden beri cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve diğer milletvekilleri için parti avukatları, AİHM\'e başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren AİHM, dava kapsamında, Türkiye\'den istediği savunmanın süresini iki kez uzatarak 24 Kasım\'a kadar savunma istemişti. Türkiye\'nin, 130 sayfadan oluşan İngilizce savunmayı sürenin son günü olan 24 Kasım\'da AİHM\'e gönderdiği öğrenildi. Türkiye\'nin gönderdiği savunmada, Demirtaş ve bazıları serbest bırakılan 15 HDP\'li milletvekili ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk için ayrı ayrı savunma yaptığı ifade edildi.

AİHM\'in \'Demirtaş ve arkadaşları\' adı ile açtığı dosyaya gelen Türkiye\'nin savunmasını, HDP\'lilerin avukatlarına gönderdiği ve onlardan da 8 Ocak 2018\'e kadar karşı savunma beklediği belirtildi.