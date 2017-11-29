T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye, AİHM'e, Demirtaş ve tutuklanan HDP'li vekiller için savunma gönderdi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HAKLARINDA yürütülen soruşturmalar kapsamında, 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve partinin yargılanan diğer milletvekillerinin başvurusuyla

29 Kasım 2017 15:32

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HAKLARINDA yürütülen soruşturmalar kapsamında, 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve partinin yargılanan diğer milletvekillerinin başvurusuyla açılan davada, Türkiye\'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne (AİHM) 24 Kasım\'da 130 sayfalık savunma gönderdiği belirtildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 4 Kasım 2016 tarihinden beri cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve diğer milletvekilleri için parti avukatları, AİHM\'e başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren AİHM, dava kapsamında, Türkiye\'den istediği savunmanın süresini iki kez uzatarak 24 Kasım\'a kadar savunma istemişti. Türkiye\'nin, 130 sayfadan oluşan İngilizce savunmayı sürenin son günü olan 24 Kasım\'da AİHM\'e gönderdiği öğrenildi. Türkiye\'nin gönderdiği savunmada, Demirtaş ve bazıları serbest bırakılan 15 HDP\'li milletvekili ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk için ayrı ayrı savunma yaptığı ifade edildi.
AİHM\'in \'Demirtaş ve arkadaşları\' adı ile açtığı dosyaya gelen Türkiye\'nin savunmasını, HDP\'lilerin avukatlarına gönderdiği ve onlardan da 8 Ocak 2018\'e kadar karşı savunma beklediği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit ASLANDİYARBAKIR DHA HAKLARINDAKasımHalkların Demokratik Partisi HDP Eş Genel Başkanı Selahattin DemirtaşTürkiye AvrupaHakları Mahkemesi AİHMDiyarbakır Cumhuriyet BaşsavcılığıHDP Eş Genel Başkanı DemirtaşAİHM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24