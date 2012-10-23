Türkiye AİHM'deki ilk 'batık banka' davasını kaybetti!

Türkiye, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından el konulan bankalarla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gündemine taşınmış ilk davayı kaybetti. BDDK tarafından 2001 yılında el konulan Kentbank hissedarları Mustafa Süzer ve Eksen Holding açtıkları davayı kazandı.



Kentbank'a 2001 yılında BDDK tarafından el konulmasının ardından o dönem bankanın ana hissedarı olan Mustafa Süzer ve Eksen Holding'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 2005 yılında yaptığı başvuru bugün sonuçlandı.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, Strasbourg Mahkemesi, Kentbank'a el konulması konusunda Danıştay tarafından alınan iptal kararlarına uyulmadığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma ve mülkiyet haklarıyla ilgili maddelerinin ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM, Türk hükümetinin, davacılar hakkında "sorumsuz ve yasadışı faaliyetleriyle Kentbank'ı kendileri tehlikeye attılar" tezini tamamen geri çevirdi.

Dava sürecinde Mustafa Süzer ve Eksen Holding maddi tazminat olarak Türk hükümetinden toplam 4 milyar 132 milyon 753 bin 484 Amerikan doları talep etti. Manevi tazminat olarak "Türk hükümetinden resmi özür" talep eden davacılar, mahkeme masrafı olarak da 722 bin Euro istedi.



Tazminat kararını erteledi



Ancak AİHM davanın tazminata ilişkin bölümüyle ilgili kararını bu tür yüksek tazminat davalarındaki geleneği bozmayarak ileri bir tarihe bıraktı. Bu konuda taraflara altı ay süre veren AİHM, bu süre içinde anlaşma sağlanamaması halinde tazminat miktarına kendisi hükmedecek.

Kararda, davacıların tüm tazminat taleplerine olumlu yanıt verilmesinin mümkün olmadığı ancak ulusal planda tazminata hükmedilirken Kentbank'ın el konulan varlıklarının ve davacıların bankacılık izinlerinin dikkate alınması istendi.



Demirbank da AİHM'de



Karar, bankalara el konulmasıyla ilgili davalar için emsal oluşturuyor. AİHM gündeminde Demirbank'a el konulmasıyla ilgili bir dava daha karara bağlanmayı bekliyor.