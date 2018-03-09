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"Türkiye, Afrin'de gerilimi azaltma bölgesi kurulmasını gerekli görmüyor"

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi, Suriye'de ilave gerilimi azaltma bölgeleri kurulmasıyla ilgili tüm konuların Rusya, Türkiye ve İran arasında oybirliğiyle karara bağlandığını söyledi

09 Mart 2018 21:04

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Ankara'nın Afrin'de gerilimi azaltma bölgesi kurulmasını gerekli görmediğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Rus basınına demeç veren Diriöz, "Suriye'de ilave gerilimi azaltma bölgeleri kurulmasıyla ilgili tüm konular, Rusya, Türkiye ve İran arasında oybirliğiyle karara bağlanıyor. Türkiye, Afrin'de gerilimi azaltma bölgesi kurulmasını gerekli görmüyor" dedi.

Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran, şu ana dek Suriye'de 4 gerilimi azaltma bölgesi kurdu.

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