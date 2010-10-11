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TÜRKİYE AFGANİSTAN'DAKİ SALDIRIYI KINADI ANKARA (A.A)

11 Ekim 2010 00:28

-TÜRKİYE AFGANİSTAN'DAKİ SALDIRIYI KINADI ANKARA (A.A) - 10.10.2010 - Türkiye, Afganistan'ın kuzeyindeki Takhar vilayetinde camide meydana gelen ve aralarında Kunduz Valisi Muhammed Ömer'in bulunduğu 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını kınadı.  Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 Ekimde meydana gelen, Kunduz Valisi Muhammed Ömer ve çok sayıda Afganistan vatandaşının hayatlarını kaybetmesine veya yaralanmasına yol açan menfur terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek, ''Saldırının bir ibadet yerine karşı gerçekleştirilmiş olduğunu ayrıca not ediyor ve bir insanlık suçu olan terörü lanetliyoruz'' ifadesi kullanıldı.  Saldırıda hayatlarını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifa dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarın temini aleyhine yapılan hiçbir eylem hedefine ulaşamayacaktır. Afgan halkının hak ettiği barış, huzur ve refaha kavuşacağına içtenlikle inanmaktayız. Türkiye, kardeş ve dost Afganistan'ın terörizm ve aşırıcılıkla mücadelesine verdiği kapsamlı ve içerikli desteği kararlılıkla sürdürecektir.''

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