-Türkiye, Afganistan'daki saldırıları kınadı ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) konvoyuna düzenlenen terör saldırısıyla, ülkenin güney vilayetlerinde ISAF ve Afganistan Ulusal Güvenlik İdaresi'ne yönelik saldırıları şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çok sayıda koalisyon askeri ve Afgan askeriyle sivillerin yaralandığı ve yaşamını yitirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlere taziye dileğinde bulunuldu. Açıklamada, ''Türkiye her zaman olduğu gibi kardeş Afgan halkının barış, refah ve güvenliğinin teminine destek sağlamak için elinden geleni yapmaya devam edecektir'' denildi.