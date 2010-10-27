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TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNE BAŞKAN SEÇİLECEK ANKARA (A.A)

27 Ekim 2010 13:28

-TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNE BAŞKAN SEÇİLECEK ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Ahmet Hamsici'nin Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) üye seçilmesi nedeniyle boş kalan Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı için seçime gidilecek.  Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.  İlana göre, Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar, hukuk profesörleri, en az 20 yıl fiilen mesleğini icra etmiş avukatlar ile en az 20 yıl fiilen mesleğini icra etmiş birinci sınıf noterler arasından üç başkan adayı seçimi yapılacak.  Başvurular, bugünden itibaren 12 Kasım Cuma günü saat 17.30'a kadar yapılacak.  Seçim, Akademi Başkanlığı binasında 26 Kasım Cuma günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

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