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Dünya

'Türkiye AB’ye güç katar'

Alman Yeşiller partisinin AP milletvekili Helga Trüpel basın toplantısında, Türkiye'nin AB'ye güç katacağını söyledi.

02 Mayıs 2009 03:00

Alman Yeşiller partisinin Avrupa Parlamentosu milletvekili Helga Trüpel düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin AB'ye güç katacağını söyledi.

Bremen'de Yeşiller partisi Bremen Eyalet teşkilatı başkanı Andre Heinemann ile birlikte basın toplantısı yapan Trüpel, kendisinin her zaman AB Kopenhag kriterlerini yerine getiren Türkiye'nin üyeliğine evet dediğini belirterek, "Türkiye, AB için büyük bir şans. Burada farklı dinlerle nasıl yaşanabiliyorsa AB içinde de yaşanır. Süreç içerisinde müşterek çalışmalarla karşılıklı ön yargıları kaldırabiliriz. Türkiye AB'ye güç katar" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'nin AB'ye üye olarak kabul edilmesi için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Trüpel, Türkiye'nin stratejik açıdan da Birliğe güç katacağına işaret etti.

Trüpel ayrıca, 7 Haziranda yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri için seçmenlerin sandık başına giderek oy kullanmalarını istedi.

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