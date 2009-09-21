Türkiye Abhazya'yı, Rusya KKTC'yi tanıyacak

Kafkasya’daki işbirliği sonunda Ankara’nın Abhazya’yı, Moskova’nın da KKTC’nin bağımsızlığını tanıyabileceği öne sürüldü.



Son dönemde Kafkasya’da yakın işbirliği içinde bulunan Ankara ile Moskova’nın sürpriz bir hamleyle karşılıklı olarak Abhazya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bağımsızlığını tanıyabileceği iddia ediliyor.



Geçmişte de zaman zaman tartışılan tanıma konusu Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ünal Çeviköz’ün yaklaşık iki hafta önce Abhazya’nın başkenti Suhum’a yaptığı ziyaretin ardından yeniden gündeme geldi. Türk yetkililer, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e yaptığı geziden hemen sonra gerçekleşen ziyaretin Gürcistan’ın bilgisi dahilinde yapıldığını ve 'ilişkileri iyi tutmayı amaçladığını' söyledi.



Abhazya 1992’de 'egemenlik' ilan ederek Gürcistan’la bağlarını koparmış, geçen yılki Rus-Gürcü savaşının ardından da Moskova, Abhazya ile Güney Osetya’yı 'bağımsız devlet' olarak tanımıştı. Rusya’yı, Nikaragua ile Venezuela izlemişti.



Venezuela’ya kredi verilmişti



Avrasya uzmanı Paul Goble, 'Moscow News' gazetesindeki yazısında, Moskova’nın Nikaragua ve Venezuela’nın iki cumhuriyetin bağımsızlığını tanımasını sağlamak amacıyla bu ülkelere büyük miktarda kredi verdiğini ileri sürdü. Goble, 'Ama şimdi resmen yalanlamasına karşın Türkiye’nin tanınma konusundaki ambargoyu kırma şansı var görünüyor. Çünkü, Kafkasya bölgesinde daha önemli rol oynamak isteyen Ankara’nın KKTC’yi tek tanıyan ülke olarak deneyimi var. Ayrıca ülkesinde yaşayan Abhaz ve Çerkez topluluklarının etkisi söz konusu' dedi.



Yorumda ayrıca, 'Belki Moskova, Ankara’nın Abhazya’yı tanımasını sağlayacak maddi bir teşvik sunamaz ama Kuzey Kıbrıs konusundaki tutumunu değiştirebilir. Bu tür hamleler Güney Kafkasya’daki siyasi satrançta olağanüstü ve inanılmaz görünebilir ama Türkiye’nin Ermenistan’la yakınlaşmasından daha inanılmaz olmaz' denildi.



Internetteki 'polit.ru' sitesi, iki cumhuriyet arasında benzerlikler bulunduğunu belirtti ve KKTC’den 'Abhazya’nın ağabeyi' diye söz etti. Kafkasya uzmanı Sergey Arutyunov ise, 'Rusya Türkiye’nin Abhazya’yı tanımasını sağlamaya çalışabilir ama önce KKTC’yi tanıması lazım' dedi.



Ruslar'dan Bakü-Ceyhan’a petrol



Internetteki 'Turkrus.com' sitesine göre, Ankara-Moskova yakınlaşmasındaki son önemli gelişme Rus petrol şirketi Rosneft’in Bakü-Ceyhan hattına petrol verebileceğini ilk kez açıklaması oldu.



Rusya Başbakanı Vladimir Putin, 1920’li yıllardan itibaren Kafkasya’da tükenen Pers leoparlarından ikisini Kafkasya bölgesindeki Soçi’de doğaya bıraktı. Putin önceki gün leoparları 'güle güle' diyerek bıraktı ve sıçrayarak gitmelerinin ardından gazetecilere, 'Onlarla ortak bir lisan yakaladık, beni anladılar' dedi. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbanguli Berdimuhammedov tarafından Putin’e hediye edilen leoparların erkek olduğu ve izleyen dönemde doğaya iki de dişi bırakılacağı bildirildi.