-Türkiye ABD'yi, ABD Türkiye'yi yeniden keşfetti WASHINGTON (A.A) - 01.11.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin Amerika'yı, Amerika'nın da Türkiye'yi adeta yeniden keşfettiğini belirterek, ''Şöyle bir karara vardık ki bundan sonra yapılacak her çalışmada iki ülke de birbirini bilgilendirecek ve birbirine danışacak'' dedi. Yılmaz, Amerikan askerlerinin Irak'tan çekimesiyle güç boşluğu oluşmaması için de ABD'nin her adımda Türkiye'ye danışacağını da belirtti. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ile Pentagon'da görüştü. Panetta, Yılmaz'ı bakanlığın girişinde askeri törenle karşıladı. Amerikan Türk Konseyi'nin (ATC) 30. Yıllık Konferansı sırasında görüşmeyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, Türkiye ile ABD'nin ilişkilerini ''benzeri olmayan bir ilişki'' olarak tanımladı. Yılmaz, şu anki Türk-Amerikan ilişkilerinin geçmişte hiç olmadığı kadar iyi bir durumda olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye Amerika'yı, Amerika Türkiye'yi adeta yeniden keşfetti diyebiliriz. Şöyle bir karara vardık ki bundan sonra yapılacak her çalışmada iki ülke de birbirini bilgilendirecek ve iki ülke de birbirine danışacak. NATO çerçevesi içinde ve ikili ilişkiler çerçevesinde ortak hareket edersek, bu ortak hareketin hem Türkiye'ye hem de Amerika tarafına faydalı olacağı konusunda mutabakata vardık.'' Panetta ile Ortadoğu'yla ilgili tüm sorunları görüştüklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: ''Bölgeye barışın, istikrarın gelmesi öncelikle Türkiye'nin lehinedir. Dolayısıyla ABD'nin de uluslararası toplumun da bölgeye barışın gelmesi için Türkiye'nin çalışmalarına destek verilmesini talep ettik ve bu konuda da Türkiye'nin bölgesinde oynadığı barışı ve istikrarı sağlamaya ilişkin çabalara Amerikan tarafından destek olduğunu gördük. Bundan da çok memnun olduk. Bildiğiniz gibi talep etmiş olduğumuz helikopter vardı, onlar temin edilecek. Dolayısıyla Türkiye-Amerikan ilişkileri bugünü dünden çok iyi ama yarını da bugünden daha iyi olacaktır.'' Yılmaz, ''Irak'tan Amerikan askerlerinin çekilmesiyle bir güç boşluğu olacağına yönelik tartışmaların'' hatırlatılması üzerine, ''Onun olmaması için de Amerika her adımda Türkiye ile danışacak. Öyle bir boşluk olmaması için iyi işbirliği geliştireceğiz'' diye konuştu.