Türkiye ABD'ye bildirmeden K. Irak'a operasyon yapmaya başladı

ABD'nin Irak’tan çekilmesiyle, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki PKK unsurlarına yönelik hava harekâtlarını ABD’ye bildirme dönemi de sona erdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; ABD’nin 2003’te işgal ettiği Irak’tan Aralık 2011’de resmen çekildiğini açıklamasıyla birlikte Türkiye de artık Kuzey Irak’a düzenlediği hava harekâtlarını önceden ABD’ye bildirmeyi kesti.

Üst düzey bir Türk yetkili kararın ABD’nin, Irak’tan çekilmesinin ardından, Türkiye’ye yaptığı bildirimle şekillendiğini belirtti. Türkiye, o günden bu yana, terörle mücadelede meşru müdafaa kapsamında hiçbir bildirimde bulunmadan hava harekâtı yapmaya başladı.

Saldırılara Irak merkezi yönetiminin tepkisi ise zaman zaman yapılan açıklamaların dışına taşmadı. Türkiye, bu tavrıyla, Kuzey Irak yönetimine de, “Ya mücadeleyi sen yap ya da operasyonlar bundan sonra istediğimiz şekilde ve istediğimiz oranda sürecek” mesajı verdi.

ABD, Savunma Bakanı Leon Panetta, 2011’in sonunda Bağdat’ta katıldığı “Bayrak indirme” töreniyle Irak’tan askerlerini resmen çekmişti. Panetta, 2003’ten beri bir dönem 170 bini bulan Amerikan askeri sayısının o dönemde 4 bine gerilediğini belirtmişti. Özellikle 2012 yılının başından itibaren Türkiye’nin Kuzey Irak’taki PKK unsurlarına yönelik düzenlediği hava harekâtları da arttı.



Bildirim örnekleri



- Aralık 2007’de emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın Genelkurmay Başkanlığı döneminde, Kuzey Irak’a düzenlenen hava harekâtının ardından ABD, “Türk savaş uçaklarına Kuzey Irak’taki PKK üslerini bombalama izni verdiği iddialarını reddederek, Türkiye’nin sadece kendilerini operasyon konusunda önceden bilgilendirdiğini” açıklamıştı. Büyükanıt da, “Amerika, Irak hava sahasını açarak bu harekata onay vermiştir” demişti.

- ABD’nin, Irak’ı işgali sırasında ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile dönemin Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül’ün 2 sayfa ve 9 maddeden oluşan gizli bir anlaşma yaptığı iddia edilmişti. Anlaşmada, Amerika’nın izni olmadan Türk Ordusu’nun Kuzey Irak’a giremeyeceği maddesinin de yer aldığı konuşulmuştu.



Irak ciddiye alınmaz



ABD’nin Irak’ı işgal ettiği dönemi ve bildirimin kaldırılması sürecini değerlendiren emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu, “2003 yılında bildirim kararı uçakların güvenliği için alınmıştı” dedi. Kuloğlu, şunları söyledi:

“Bu bildirimler, müsaade almak için değil, bilgi vermek, ABD uçakları da bölgede uçtuğundan, bir çatışmayı önlemek içindi. Buna da angajman, çatışma kuralları deniyor. Şimdi ise Irak, bu uçuşlara izin vermeyebilir. O zaman Irak’a sadece bilgi verip zorla yapmak zorunda kalırız. Diplomatik gerginlik ortaya çıkabilir. Türkiye çıkabilecek bu gerginliği ciddiye almaz. Çünkü Irak’ın müdahale edecek hava kuvvetleri yok.”