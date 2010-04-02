Türkiye, ABD'nin Town&Country Travel'ında

T24- Amerika'nın önemli gezi ve turizm dergilerinin bahar sayılarında Türkiye ile ilgili pek çok makale yer aldı. ABD'nin önde gelen lüks seyahat dergilerinden "Town&Country Travel" dergisinin Nisan 2010 sayısında da, "İstanbul" başlıklı 14 sayfalık makale yayımlandı.







Andrea Bennett tarafından kaleme alınan makalede İstanbul, sanat, yeni trendler ve moda açısından okuyuculara detaylı biçimde tanıtıldı.







New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Town&Country Travel dergisinin, ABD'de üst gelir grubuna yönelik, lüks tüketim ürünlerine ve uluslararası seyahate talebi olan kadın okuyuculara hitap ettiği, derginin ABD'nin tirajı en yüksek ilk on dergisinden biri olduğu belirtildi.







ABD'de 1971'den bu yana yayımlanan, dünyada en prestijli seyahat ve yaşam biçimi dergilerinden biri olarak kabul edilen "Travel&Leisure Dergisi"nin "Avrupa'nın En İyileri" başlıklı Nisan 2010 sayısında da Peter Jon Lindberg tarafından kaleme alınan "Bodrum Isınıyor" adlı 8 sayfalık makalede Bodrum'un eşsiz güzelliğinden övgüyle söz edildi.







1907 yılından beri yayın hayatını sürdüren "Yachting" dergisinin Mart 2010 sayısında da Türkiye'nin sahilleriyle ilgili, Kim Kavin'in hazırladığı 6 sayfalık makale yayımlandı.







Makalede, Bodrum fotoğraflarına da yer verildi. Ataşelik, seyahat acentalarının dergisi "Recommend"in, Mart 2010 sayısının kapak sayfasını Türkiye'ye ayırdığını ve dergide, "Türkiye'ye Birinci Sınıfla Yolculuk" başlıklı, Rick Shively imzalı makalenin yayımlandığını da bildirdi.







ABD'nin önde gelen turizm sektörü dergilerinden "AgentHome"un Mart 2010 sayısında da "Turkish Delight" başlıklı makalenin yayımlandığı ve makalede 19-22 Nisan 2010'da İstanbul'da düzenlenecek "ASTA IDE 2010" (Amerikan Seyahat Acentaları Birliği, Uluslararası Destinasyon Fuarı) ile ilgili bilgi verildiği belirtildi.







Claudette Covey imzalı makalede, İstanbul'da konaklama, kültür, eğlence ve alışveriş konularında detaylı bilgilerin yer aldığı kaydedildi.







New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliği açıklamasında, "Söz konusu makaleler ülkemizin ABD pazarında tanınmasına büyük katkıda bulunmuştur. Gerek yazar ağırlamaları, gerekse halkla ilişkiler faaliyetleriyle ABD'nin önde gelen yazılı ve görsel basınında ülkemiz varlığını artırıcı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" denildi.