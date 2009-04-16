T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Türkiye, AB'den vazgeçerse deprem olur'

Fransız aylık gazete Le Monde Diplomatique, Türkiye’nin AB’den vazgeçmesi halinde jeopolitik bir deprem yaşanacağı uyarısı yaptı.

16 Nisan 2009 03:00

Türkiye’nin AB’ye katılma tutkusundan vazgeçmesi halinde jeopolitik bir deprem yaşanacağı uyarısı yapıldı.

Dünyanın saygın yayınlarından Fransız aylık gazete Le Monde Diplomatique’in Türkçe versiyonunda yayınlanan bir yorumda “Washington, Moskova ve hatta Tahran, Ankara'nın gönlünü kazanmaya çalışırken Brüksel, Türkiye'ye adeta zavallı aşığı muamelesi yaparak küçümsüyor. Avrupalı bürokratlar şunu unutmamalıdır ki evlilik için iki kişi gerekir, ama boşanma için tek kişinin talebi yeterlidir. Türkiye bu 50 yıllık beraberliğe sırtını döndüğünde NATO da sıkıntıya düşecektir" denildi.

ABD Başkanı Obama’nın Türkiye’ye yaptığı ziyareti “Bu, Washington’un 2003’ten ders aldığını gösteriyor” şeklinde yorumlayan Le Monde Diplomatique şu görüşlere yer verdi:

“Türkleri hafife almayın. Bu eksen ülkeden, Batı'dan Doğu'ya ve Kuzey'e doğru jeopolitik bir kaymanın sesini duyan Obama da haklı olarak kalktı bu ülkeye geldi. Brüksel, gıcırdayan tektonik plakaların uğursuz sesine kulak vermiş gibi görünmüyor. Türkiye artık kendini zengin adamın kapısında içeri alınmayı bekleyen biri gibi görmüyor. Brüksel tarafından geri çevrilirse gideceği daha pek çok yer var.”

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarzoky`nin Türkiye`nin AB üyeliğine ilişkin yaklaşımlarının doğuracağı jeopolitik kaymalar üzerinde durulan analizde “AB'nin kendini bulunmaz Hint kumaşı sandığı günler çoktan geride kaldı. O günlerde adaylar kuyruğa girip, AB bürokratlarının boş zamanlarını kollayıp, kendilerine sıra gelmesini beklemek zorundaydılar. AB liderleri, Türkiye’nin enerji yoksulu Avrupa ile enerji varsılı Rusya, Orta Asya ve Orta Doğu arasında aldığı yeni jeopolitik konumu göz ardı ediyorlar. Resmi olarak tüm Türk partileri hâlâ AB üyeliğini destekliyor, ama gerçekte başka seçenekler değerlendiriliyor. Rusya'dan Körfez'e uzanan hilal üzerinde yeni müşterilerle flört ediliyor” dendi.

Le Monde Diplomatique, Obama'nın, ABD-Rusya ilişkilerini tamamen yenilemesinin, çok sayıda petrol ve doğalgaz ihraç rotasının geçtiği Türkiye karşısında işini kolaylaştıracağını belirterek “Türkiye, Batılı ülkelere musluğu açık tutuyor, ama bunun fiyatını, Batı, Türkleri gücendirecek olursa çok daha yükseltebilir. Türkiye'nin siyasetçileri, AB'ye katılma tutkusundan vazgeçerse bir jeopolitik deprem olacaktır, bunun şok dalgaları Avrupa'da ve Batı'nın her yerinde hissedilecektir” uyarısını yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24