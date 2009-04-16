'Türkiye, AB'den vazgeçerse deprem olur'

Türkiye’nin AB’ye katılma tutkusundan vazgeçmesi halinde jeopolitik bir deprem yaşanacağı uyarısı yapıldı.



Dünyanın saygın yayınlarından Fransız aylık gazete Le Monde Diplomatique’in Türkçe versiyonunda yayınlanan bir yorumda “Washington, Moskova ve hatta Tahran, Ankara'nın gönlünü kazanmaya çalışırken Brüksel, Türkiye'ye adeta zavallı aşığı muamelesi yaparak küçümsüyor. Avrupalı bürokratlar şunu unutmamalıdır ki evlilik için iki kişi gerekir, ama boşanma için tek kişinin talebi yeterlidir. Türkiye bu 50 yıllık beraberliğe sırtını döndüğünde NATO da sıkıntıya düşecektir" denildi.



ABD Başkanı Obama’nın Türkiye’ye yaptığı ziyareti “Bu, Washington’un 2003’ten ders aldığını gösteriyor” şeklinde yorumlayan Le Monde Diplomatique şu görüşlere yer verdi:



“Türkleri hafife almayın. Bu eksen ülkeden, Batı'dan Doğu'ya ve Kuzey'e doğru jeopolitik bir kaymanın sesini duyan Obama da haklı olarak kalktı bu ülkeye geldi. Brüksel, gıcırdayan tektonik plakaların uğursuz sesine kulak vermiş gibi görünmüyor. Türkiye artık kendini zengin adamın kapısında içeri alınmayı bekleyen biri gibi görmüyor. Brüksel tarafından geri çevrilirse gideceği daha pek çok yer var.”



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarzoky`nin Türkiye`nin AB üyeliğine ilişkin yaklaşımlarının doğuracağı jeopolitik kaymalar üzerinde durulan analizde “AB'nin kendini bulunmaz Hint kumaşı sandığı günler çoktan geride kaldı. O günlerde adaylar kuyruğa girip, AB bürokratlarının boş zamanlarını kollayıp, kendilerine sıra gelmesini beklemek zorundaydılar. AB liderleri, Türkiye’nin enerji yoksulu Avrupa ile enerji varsılı Rusya, Orta Asya ve Orta Doğu arasında aldığı yeni jeopolitik konumu göz ardı ediyorlar. Resmi olarak tüm Türk partileri hâlâ AB üyeliğini destekliyor, ama gerçekte başka seçenekler değerlendiriliyor. Rusya'dan Körfez'e uzanan hilal üzerinde yeni müşterilerle flört ediliyor” dendi.



Le Monde Diplomatique, Obama'nın, ABD-Rusya ilişkilerini tamamen yenilemesinin, çok sayıda petrol ve doğalgaz ihraç rotasının geçtiği Türkiye karşısında işini kolaylaştıracağını belirterek “Türkiye, Batılı ülkelere musluğu açık tutuyor, ama bunun fiyatını, Batı, Türkleri gücendirecek olursa çok daha yükseltebilir. Türkiye'nin siyasetçileri, AB'ye katılma tutkusundan vazgeçerse bir jeopolitik deprem olacaktır, bunun şok dalgaları Avrupa'da ve Batı'nın her yerinde hissedilecektir” uyarısını yaptı.

