Türkiye, ABD'den 320 milyon dolarlık füze alacak

ABD Savunma Güvenlik ve İşbirliği Dairesi (DSCA) Türkiye’nin 320 milyon dolar değerinde çok sayıda gelişmiş AMRAAM füzesi satın almak için talepte bulunduğunu açıkladı.

Hürriyet.com.tr'den Cengizhan Çatal'ın haberine göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için alınan füzeler F-35 ve F-16’larda kullanılacak. DSCA, daha önce Türkiye’nin çok sayıda denizaltı torpidosu talep ettiğini açıklamıştı.



Türk askeri kaynaklar da bu alımı doğruladı. ABD Kongresi’nin onayına satışla ilgili çarpıcı ayrıntılar da yer alıyor. Füzelerin nerede kullanılacağı da açıklandı.

F-16 ve F-35’lerde kullanılıyor

Alınacak füzeler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine 2018’de girecek hayalet uçak F-35’lerde kullanılacak. Füzeler gerekli olması durumunda envanterdeki F-16’lara takılacak.



Türkiye 145 adet orta menzilli havadan-havaya AMRAAM füzesi, 40 adet ateşleyici, 10 adet füze yönlendirme sistemi için ABD’ye 320 milyon dolar ödeyecek.



ABD Senatosu’na gönderilen onay isteğinde “füzelerin NATO üyesi olan Türkiye’nin deniz ve kara sınırlarından gelecek hava tehditlerine karşı kullanılabileceği” belirtildi.