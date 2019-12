Türkiye, ABD’deki siyahlara göz kırpıyor

Yıldız YAZICIOĞLU - T24



Türkiye, Mavi Marmara olayı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki İran’a yaptırımlar oylamasındaki hayır oyu gibi konular nedeniyle özellikle ABD Kongresi’nde etkisini gösteren Washington’daki negatif atmosferi değiştirmek için caz müziğini de devreye soktu. Türk Büyükelçiliği, dün gece ABD’nin ilk siyah başkanı Barack Obama’nın görev yaptığı bugünlerde, Türkiye’nin henüz genç bir cumhuriyet iken dahi ırkçılık karşıtı olduğunu anımsatan özel bir geceye imza attı. Amerika’nın ırkçı politikalar uygulamaya devam ettiği yıllarda siyah müzisyenleri ve caz müziği kültürünü destekleyen Ertegün ailesinin anıldığı gecede, siyah müzisyen Davey Yarborough’ın beşlisi sahne aldı.Washington Büyükelçiliği, Türkiye aleyhine Amerikan başkentinde yürütülen karşı lobi faaliyetlerine yanıt olarak kültürel etkinlikler düzenlemeye başladı. Bu çerçevede, 2006 yılında yaşama veda eden ünlü müzik yapımcısı Ahmet Ertegün ve Atlantic Records şirketini birlikte kurduğu abisi Nesuhi Ertegün’ün babası olan Türkiye’nin ilk Washington Büyükelçisi Münir Ertegün anısına eski bir gelenek elçilikte yeniden hayat buldu. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ve eşi Fügen Tan’ın ev sahipliğinde, ABD’deki siyah harekette önemli kültürel çıkışlardan birisi olan Howard Tiyatrosu’nun yenilenmesi amacıyla kurulan Howard Tiyatrosu Restorasyon Projesi (Howard Theatre Restoration Project) ile birlikte “Jazz Night at The Embassy of Turkey” etkinliği gerçekleştirildi. The Davey Yarborough Jazz Ensemble adlı caz grubunun sahne aldığı geceye, Ahmet Ertegün’ün eşi Mica Ertegün de katıldı. Böylece Tan çifti, dün gece Amerika’nın siyah nüfus yoğunluğuna sahip başkenti Washington’da Türkiye Büyükelçiliği’nin tarihindeki ırkçılık karşıtı tavrı yeniden ortaya koydu.Büyükelçi Namık Tan, geceyi sunuş konuşmasında, o dönemki Amerikan Kongresi’nden bazı politikacılar tarafından siyahları ağırladığı için yapılan eleştirilere Münir Ertegün’ün “Ben dostlarımı ön kapıdan içeri alırım ama isterseniz sizler arka kapıdan uğrayabilirsiniz” gibi yanıtlar verdiğini de anlattı. Namık Tan, Türkiye’nin her zaman ırkçılık karşıtı olduğunu vurgulayarak, böyle bir caz gecesine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.Bu arada Ertegün ailesi döneminde Türk Büyükelçiliği’nde düzenlenen ve siyah müzisyenlerin davetli olduğu toplantılar ile mini konserlere ilişkin fotoğraflar da elçilik salonlarında sergilendi.Elçilikteki geceye, Washington’daki siyah toplumu yoğun ilgi gösterirken, geceye, Türkiye’nin New York Başkonsolusu Mehmet Samsar ve eşi Feruze Samsar da katıldı.