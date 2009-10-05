Türkiye ABD' ye ders olsun!

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Türkiye'nin uyguladığı kriz politikalarıyla ABD'ye ders verebileceğini söyledi.



İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası toplantıları öncesinde yerli ve yabancı gazetecilerle bir sohbet toplantısı yapan Stiglitz, Türkiye'nin IMF ile olası bir anlaşmanın ne getireceğini, ne götüreceğini iyi hesaplaması gerektiğini vurguladı.



Stiglitz, "Gelişmekte olan birçok ülkenin bankacılık sistemi daha iyi düzenlenmiş durumda. Hindistan, Brezilya ve Türkiye gibi ülkeler mali ve düzenleyici politikalar konusunda ABD'ye ders vermeli" dedi.



ABD'nin ünlü Columbia Üniversitesi'nde ekonomi dersi veren Prof. Stiglitz, 2001 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandı. Stiglitz, küreselleşmenin idaresi, serbest piyasa ekonomistleri ve IMF ile Dünya Bankası gibi bazı uluslararası kuruluşları gibi konulara muhalif yaklaşımıyla tanınıyor.



Stiglitz, Türkiye'nin IMF ile anlaşma yapmasına gerek olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine, bu tarz anlaşmaların ekonomi aktörlerinin güvenini sağlamakla ilgili olduğunu belirterek, IMF politikalarının tartışmalı olduğunu vurguladı.



Yoksullara yardım



Stiglitz, son krizde başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin piyasaya yüklü miktarda para verdiğini hatırlatarak, artık kimsenin yoksul ülkelere yardım yapmaya parasının olmadığını söyleyemeyeceğini anlattı.



Stiglitz, "ABD'de bir saat içinde 700 milyar dolarlık yardım paketini geçirdik. Bu, senede 60-70 milyar dolar verilen yoksul ülkelere yapılan 10 yıllık yardıma denk geliyor. Artık kimsenin yoksullara yardım yapmak için paramız yok deme hakkı kalmadı" diye konuştu.



Dolara dayanan küresel rezerv sisteminin baştan aşağı değiştirilmesi gerektiğini anlatan Stiglitz, küresel ekonominin krizden "iklim değişikliğiyle ilgili yatırımlarla" çıkabileceği öngörüsünde bulundu.



Nobelli ekonomist, "Büyümenin motoru, küresel ekonominin iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi olacak mıdır bilemiyorum ama bu olabilir. Kopenhag'da yapılacak konferansta alınan kararlar doğrultusunda evlerin, ulaştırma araçlarının iklim değişikliği konusunda uyumlaştırılması küresel ekonominin yeniden canlanmasını sağlayabilir. Bu, toparlanmanın ve krizden çıkışın yolu olabilir" diye konuştu.

