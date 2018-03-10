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Dünya

Türkiye-ABD teknik komitesinin Suriye konulu ilk toplantısı sona erdi

Suriye komitesinin öncelikli gündemi, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesinin kontrolünün SDG'den alınması oldu

10 Mart 2018 04:54

Türkiye ile ABD arasında kurulan 3 teknik komiteden biri olan Suriye komitesinin ilk toplantısı sona erdi. Diplomatik kaynaklar toplantının “pozitif geçtiğini” ve ortak çalışmanın devamının geleceğini aktardı

Türkiye ile ABD arasında, 'FETÖ' ile mücadele, Irak ve Suriye başta olmak üzere bir dizi konuda çözüm geliştirilmesi amacıyla kurulan üç teknik komiteden Suriye komitesinin ilk toplantısı sona erdi.

Ağırlıklı olarak terörle mücadele sorunlarının ele alındığı komitelerden Suriye dosyasına bakan heyetler Washington'daki ilk toplantısını tamamladı.

Diplomatik kaynaklar toplantının “pozitif geçtiğini” ve ortak çalışmanın devamının geleceğini aktardı.

İki ülke dışişleri bakanlarının gelecek haftalarda bir araya geleceğini aktaran kaynaklar toplantıda heyetlerin pozisyonlarını samimi bir şekilde aktardığı olumlu bir ortamın söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Suriye komitesine, Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. 

20 kişiden oluşan ABD heyetine ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Wess Mitchell'in başkanlık ettiği bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bugün sonra eren görüşmelerin ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Suriye komitesinin öncelikli gündemi, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesinin kontrolünün YPG'nin ana omurgasının oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) alınması talebi oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkileri normalleştirme çabalarında Menbiç sorununun öncelik arz ettiğinin altını çizmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra, iki ülke ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısının Suriye gündemiyle 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşeceği açıklanmıştı.

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