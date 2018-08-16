Türkiye, ABD tahvillerini elinden çıkarıyor

Türkiye ile ABD arasında siyasi taraftaki gelişme ekonomik alana da yansırken, Türkiye bir zamandır elindeki ABD tahvilleri portföyünü azaltıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye yılın ilk altı ayında ABD tahvil pozisyonu yüzde 42 düştü.

Türkiye’nin ABD tahvili pozisyonu bu yılın ilk altı ayında yüzde 42 düşüş kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı’nın çarşamba günkü açıklamasına göre Türkiye’nin portföyündeki ABD tahvillerinin değeri Haziran’da 28,8 milyar dolara geriledi.

ABD Hazinesi 30 milyar doları aşan değerde ABD tahviline sahip ülkeleri "başlıca portföy sahipleri" listesinde değerlendiriyor.

Daha önce bu listede ilk 10’da yer alan Rusya da yakın zamanda ABD tahvil portföyünü 30 milyar doların altına çekmişti.

ABD Hazinesi’nin verilerine göre Rusya’nın ABD tahvil pozisyonu Haziran’da 10 yıldan uzun süredir görülen en düşük seviye olan 14,9 milyar dolara indi.