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Türkiye- ABD ilişkilerinde soruna yol açan NASA çalışanı Gölge'ye hapis cezası

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY'da, FETÖ/PDY davasında, tutuklu yargılanan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge'ye (37), 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

09 Şubat 2018 19:30

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY\'da, FETÖ/PDY davasında, tutuklu yargılanan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge\'ye (37), 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Hatay 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen FETÖ/PDY’ye ilişkin davada, \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Serkan Gölge, dün hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunduğu İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan Gölge\'nin davasına, ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri ile avukatı ve yakınları da katıldı. Hazırlanan iddianamede Serkan Gölge\'nin, 4 Ocak 2014 tarihinde ve sonrasında aktif olarak Bank Asya hesabını kullandığı belirtilerek, \'FETÖ üyeliği\' suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi. NASA\'da çalışan ABD vatandaşı Serkan Gölge ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Yapılan duruşma sonunda, mahkeme heyeti, sanık Serkan Gölge\'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
KRİZE NEDEN OLMUŞTU 
Öte yandan ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri tarafından dava, başından sonuna kadar takip edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert, yaptığı açıklamada, Türkiye- ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge\'nin mahkum edilmesinden kaygı duyduklarını söylemişti. Neuert, \"ABD, Amerikan vatandaşı Serkan Gölge\'nin, güvenilir deliller olmaksızın terör örgütüne üyelikten 8 Şubat tarihinde mahkum edilmesinden derin kaygı duymaktadır. Bu davayı ve OHAL altında yargı süreci devam eden diğer Amerikan vatandaşlarına ilişkin yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk Anayasası ile teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye\'ye seyahat eden ya da Türkiye\'de yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği, bizim için bir endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir\" demişti.

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