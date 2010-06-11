'Türkiye-ABD ilişkileri bozulmaz'

T24-



Devlet Bakanı Arınç, şunları kaydetti:





''Türkiye'nin önceki tavrının çok doğru, çok yerinde, çok faydalı olduğunu düşünenlerin, Türkiye'nin kırmızı oy vermesi karşısında şaşırmaması gerekir. Bu ilkeli duruşun bir neticesidir ve sanıyorum bundan dolayı da Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler hiç bir şekilde olumsuz etkilenmeyecektir.''