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'Türkiye-ABD ilişkileri bozulmaz'

Arınç, Türkiye'nin BM'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına 'hayır ' oyu kullanmasının Türkiye-ABD ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

11 Haziran 2010 03:00

T24- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a yaptırıma ilişkin oylamada Türkiye'nin hayır oyu kullanmasına ilişkin, "Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler hiç bir şekilde olumsuz etkilenmeyecektir" dedi.


Devlet Bakanı Arınç, şunları kaydetti:


''Türkiye'nin önceki tavrının çok doğru, çok yerinde, çok faydalı olduğunu düşünenlerin, Türkiye'nin kırmızı oy vermesi karşısında şaşırmaması gerekir. Bu ilkeli duruşun bir neticesidir ve sanıyorum bundan dolayı da Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler hiç bir şekilde olumsuz etkilenmeyecektir.''

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