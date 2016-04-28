"Türkiye ABD İHA'larının Kilis'i korumak için IŞİD'e karşı kullanılmasını istedi"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin, ABD İHA'larının Kilis'i korumak için IŞİD'e karşı kullanılmasını istediğini öne sürdü. "Kilis'e yönelik saldırı yoğunlaşınca, İncirlik'te konuşlu ABD güçlerini harekete geçirdik. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri İncirlik’te DEAŞ’la mücadele amacıyla konuşlandı. Ama çok istekli oldukları söylenemez" ifadesini kullanan Selvi, "Biz ise koalisyon güçlerinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Ancak, Kilis’in güvenliğinin sağlanabilmesi için DEAŞ’ın sınırımızdan en az 35-40 kilometre uzaklaştırılması gerekiyor" diye yazdı.

Abdulkadir Selvi'nin, "İncirlik'teki predatörlere Kilis görevi" başlığıyla yayımlanan (28 Nisan 2016) yazısı şöyle:



Kilis'e yönelik saldırı yoğunlaşınca, İncirlik'te konuşlu ABD güçlerini harekete geçirdik.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri İncirlik’te DEAŞ’la mücadele amacıyla konuşlandı.

Ama çok istekli oldukları söylenemez.

Biz ise koalisyon güçlerinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını istiyoruz.

Ancak, Kilis’in güvenliğinin sağlanabilmesi için DEAŞ’ın sınırımızdan en az 35-40 kilometre uzaklaştırılması gerekiyor.

Hafta sonu Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın Kilis’te toplantı yaptığı sırada atılan roketler üzerine İncirlik’teki ABD’ye ait 4 adet A-10 uçağı gece 01.00’de havalanarak DEAŞ mevzilerini imha etmişti.

- Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek hükümetin, ‘Cehennem Ateşi’ füzesi taşıyan silahlı İHA’ların kullanılması için ABD’ye müracaat ettiğini yazmıştı.

ABD ile ciddi bir müzakere yürütülüyor. İncirlik’te konuşlu predatörlerin DEAŞ’a karşı etkin bir şekilde kullanılmasını istiyoruz.

ABD ile görüşmeler ilerliyor

ABD’nin İncirlik’te 15 İHA’sı bulunuyor.

DEAŞ’la mücadelede predatörler çok kısıtlı bir şekilde kullanıldı.

İncirlik’ten havalanan predatörler; DEAŞ hedeflerini imha edip üslerine geri döndüler.

Türkiye’nin talebi ise predatörlerin en az 2-3’ünün günlük olarak DEAŞ’ın kontrolündeki bölge üzerinde uçmaları.

Bu sağlandığı zaman hem DEAŞ üzerinde caydırıcı bir etki yapacak hem de DEAŞ’ın füze rampaları tespit edildiği anda vurulacak.

Amerikalılarla görüşmelerde ilerleme sağlandığı söyleniyor. Bugün yarın bir sonuç alınması bekleniyor.

Amaç DEAŞ’ın füze menzilinin dışına sürülmesi.

Tabii ABD çok değil 1 ay bu işi ciddi tutsa, DEAŞ’ın bölgeden atılması içten bile değil.

Kerhen yapılan mücadele ile buraya kadar.

Suriye konusunda çok ciddi bir sorunumuz var.

24 Kasım’da Rus uçağının düşürülmesinden bu yana Suriye hava sahasını kullanamıyoruz.

Gerçi Rus uçağı düşürülmeden önce de savaş uçaklarımızın Suriye hava sahasında operasyon yapmadığı söyleniyor.

Suriye ile başından beri yaşadığımız kriz nedeniyle.

Uçak düşmeden önce savaş uçaklarımız Suriye üzerinden 6 operasyona katılmış.

O da koalisyon güçleriyle birlikte.

İkisinde uçaklarımız ateş gücü olarak bombardımana iştirak etmiş, kalan dördüncü ise çevreleme görevini icra etmiş.

Tablo daha da sıkıntılı

Rus uçağının düşürülmesinden sonra ise tablo daha sıkıntılı bir hal aldı.

Diplomatik müzakerelerle koalisyon güçlerini DEAŞ hedeflerine yönelik kullanmaya çalışıyoruz. Zaten ABD öncülüğündeki koalisyon İncirlik’e DEAŞ’la mücadele etmek için gelmedi mi?

ABD ile yürütülen temasların iki ayağı var.

1- Acil olanı, günlük olarak silahlı 2-3 İHA’nın sınırımızdan 40 kilometre derinlikteki bir alanda tespit edilen DEAŞ hedeflerini imhası.

2- Mayıs ayı içinde sınırımıza 92 kilometre menzilli HIMARS füzelerinin yerleştirilmesi.

Biz sınırımıza 40 kilometre menzilli çok namlulu roketatarlarımızı yerleştirdik.

Bunlar aynı anda çok sayıda roket attığı için 1 kilometre karelik bir alanı imha edebiliyor.

ABD’den HIMARS füzelerinin istememizin nedeni ise ateş sahasında koalisyon güçlerinin yer almasının sağlayacağı avantajdan yararlanmak.

Kilis bağlamında söylemiyorum; ama dünyada ‘İnsansız Hava Araçları’nı üreten ender ülkelerden biri olmayı başardık.

Yerli İHA’larımızı silahlı İnsansız Hava Araçları’na dönüştürmek için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

İki ayrı çalışma var.

1- TAI’de üretilen Anka ile Baykar Grubu’nun ürettiği İHA’ların silahlandırılması.

İHA’lara yine yerli üretim olan ve helikopterlerde başarıyla kullanılan “Cirit” füzeleri monte edildi. Yapılan testlerde yerli İHA’lar, füze monte edildiğinde 18 bin feet’te 4 saat süreyle kalıp, atışlarda isabet kaydettiler. Şimdi İHA’ların hem kalış süresinin hem de irtifakının yükseltilmesine çalışılıyor. Hedeflerin vurulmasında sorun yok.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla tamamı milli olan Silahlı İnsansız Hava Aracı için yapılan çalışmalarda ise önemli bir ilerleme sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her aşamasını takip ediyor. Öncekinin adı İHA’ydı, bunun adı SİHA. Yüzde yüz yerli. SİHA’lar konsept ve tasarım aşamasında. Milli İHA’yı üretmeyi başaran savunma sanayimiz SİHA için kollarını sıvadı.