Türkiye, ABD için bölge pazarlarına giriş kapısı

ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyareti sırasında verdiği sıcak mesajlar son yıllarda gerilen ABD-Türkiye ilişkilerinde "ikinci bahar" yaşanmasına neden olurken Türkiye iş dünyası da yeni dönemde ABD ile ekonomik ilişkilerin sağlamlaştırılması için harekete geçti.



Referans gazetesinin haberine göre, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından hazırlanan "İttifakın Yeniden Yapılandırılması: Türkiye-ABD İlişkilerinde Yeni Dönem Türkiye Perspektifi" başlıklı raporda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin bugüne kadar istenen seviyeye ulaşmadığına dikkat çekilerek ABD şirketlerinin Türkiye'yi bölge pazarlarına açılan bir "giriş kapısı" olarak görmeleri gerektiği vurgulandı.



TÜSİAD Dış Politika Danışmanı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Soli Özel, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Şuhnaz Yılmaz ve TÜSİAD Washington Temsilcisi Abdullah Akyüz tarafından kaleme alınan raporun tanıtım semineri, Washington'da Brookings Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. İkili ilişkilerin, yeni bir perspektif üzerinden değerlendirildiği raporda, Türkiye'nin AB süreci, Ortadoğu sorunu, bölgesel güvenlik perspektifi, Ermeni sorunu, Avrasya ve enerji politikaları ile ekonomik ilişkiler ele alındı ve bu konularda somut politika önerileri sunuldu.



Hassasiyetler çok önemli



TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu raporun ikili ilişkilerin daha sağlam bir temele oturtulmasını amaçladığına vurgu yapıldı. Bush yönetimi sonrası dönemde Amerikan ilişkilerinin güçleneceği ve yeni dönemin dinamiklerine giderek daha fazla uyum sağlayacağı noktasından hareketle hazırlanan raporda, iki tarafın kaygılarının ve hassasiyetlerinin daha iyi anlaşılmasının önemine dikkat çekildi. Raporda iki ülkenin stratejik gündeminde bulunan öncelikli konularda, Türkiye perspektifinden bir bakış açısı sunulması ve bazı önerilerde bulunulması hedefleniyor.

Raporda, Hazar ve Ortadoğu gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırmayı hedefleyen Nabucco Projesi'nin ABD ve Irak tarafından desteklenmesinin önemine de vurgu yapıldı. Irak gazının orta vadede Nabucco'ya bağlanması gerektiğinin ifade edildiği raporda, bu hedefin gerçekleşmesi konusunda Irak'ta enerji paylaşım anlaşması, Erbil-Bağdat ilişkileri, Türkiye'nin Kürt sorunuyla ilgili kendi dinamikleri ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki gelişmeler sorunlu alanlar olarak sıralandı.



ABD'ye öneriler



* Türkiye'nin çevresindeki bölgeleri küresel pazarlara entegre etme konusundaki rolünün altının çizilmesi.

* Bu sürecin iyi tasarlanmış programlarla desteklenmesi.

* ABD şirketlerinin, Türkiye'yi bölgenin pazarlarına açılan bir giriş kapısı olarak görmelerinin desteklenmesi.

* Türkiye'deki ve çevre pazarlardaki Türk ve Amerikan şirketleri arasındaki ortak girişimleri teşvik edecek programların geliştirilmesi.



Türkiye'ye öneriler



* Türk KOBİ'lerinin ABD iş kültürü ve ABD pazarının sunduğu ekonomik fırsatlar konusunda eğitilmesi.

* ABD'de daha fazla Türk girişiminin desteklenmesi.

* ABD ile artan ticaret ve yatırımla ilgilenilmesi için özel bir bölüm kurulması.



İki tarafa yönelik öneriler



* İkili ekonomik ve ticari ilişkilere çok önemli bir rol yüklenmesi.

* İki ülkede de ortak ve kalıcı "Ticaret ve Yatırım Destekleme Merkezleri" kurulması.

* Hazar ve Orta Asya enerji projelerine yeniden odaklanılması.

* Somut hedefler ve kesin tarihler belirlenerek, var olan komite ve platformların yeniden canlandırılması.

* İki ülkedeki önde gelen şirketlerin CEO'larından oluşan bir üst düzey "CEO Forum" düzenlenmesi.

* ABD'de okuyan çok sayıdaki Türk öğrenciden faydalanılması için programlar geliştirilmesi.

