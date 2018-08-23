"Türkiye-ABD gerilimi askeri değil, siyasi"

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, pastör Andrew Brunson’ın ev hapsine çarptırılmasının ardından Ankara ile Washington arasında yaşanan gerilimin "askeri olmaktan ziyade siyasi bir ihtilaf olduğunu" söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ryan, "Türk ordusuyla her gün çalışıyoruz. Yaşanan gerilimin askeri olmaktan ziyade siyasi bir ihtilaf olduğunu düşünüyorum" dedi.

Türk ve ABD askerleri arasındaki işbirliğinin çok iyi olduğunu da kaydeden Ryan, gerilimin IŞİD'le mücadele faaliyetlerine etki edeceğini sanmadığını vurguladı.