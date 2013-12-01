Türkiye AB vizesinde Azerbaycan'ın gerisine düştü

Avrupa Birliği (AB), dönem başkanı Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılan “Doğu ortaklığı” toplantısında, Azerbaycan vatandaşlarına vize kolaylığı getirmeyi kabul etti. Türkiye ile AB arasındaki vize görüşmeleri ise AB’nin Türkiye’nin önüne getirdiği “Geri dönüş anlaşması”nı imzalama şartı nedeniyle tıkanmış durumda.

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan’ın haberine göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile AB’nin genişlemeden sorumlu yüksek komiseri Stefan Fülle’nin imza koyduğu anlaşmaya göre Azerbaycan vatandaşları önümüzdeki yılın ilkbahar aylarından itibaren AB ülkeleri için daha kolay vize alacak.

Bu durumda AB'ye tam üyelik hedefiyle müzakere yürüten Türkiye’nin vatandaşları, vize almada Azerbaycan vatandaşlarının gerisine düşmüş olacak.

5 yıl süreli vize

AB ile Azerbaycan arasındaki anlaşmaya göre Azerbaycan vatandaşlarından AB vizesi için istenen evrak sayısı ciddi şekilde azaltılacak. Vize ücreti 60 Euro’dan 30 Euro’ya inecek. Azerbaycan vatandaşları çok giriş çıkışlı 5 yıl süreli AB vizesi için müracaat edebilecek.

Türkiye ile AB arasındaki vize görüşmeleri ise AB’nin Türkiye’nin önüne getirdiği “Geri dönüş anlaşması”nı imzalama şartı nedeniyle tıkanmış durumda.

Ankara, AB’nin özellikle 2004 referandumu sonrası KKTC’ye verdiği sözleri yerine getirmediğinden hareketle Brüksel, en azından vize kolaylığında adım atmadan, anlaşmayı gündemine almak istemiyor.

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