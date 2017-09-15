"Türkiye, AB üyeliği konusunda zirve düzenlemek istiyor"

Reuters haber ajansı, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in AB üyelik sürecinde ilerleme sağlamak ve Türkiye-AB arasındaki ilişkileri güçlendirmek için AB ile zirve düzenlemeyi önerdiğini iddiasını paylaştı.

Sputnik'in Reuters'ten aktardığı habere göre Çelik, “Türkiye Avrupa Birliği'nin tam üyesi olma hedefinden vazgeçmemiştir. İstekliyiz ve ileriye doğru adımlar atmak için çözümler bulma arzusundayız” diye konuştu.

AB ülkelerinin Türkiye’nin kabul edilmesi konusunda tek bir tutum içinde olmadıklarını belirten Çelik, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker 'in Ankara’nın AB üyeliğini yavaşlatma çabasında olduğunu söyledi.

“Türkiye, ihanete uğramış hissediyor”

AB Bakanı Çelik, Ankara’nın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği'ndeki bazı başka siyasetçiler nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Çelik “Tarihimizin en zor zamanlarında dostlarımız ve müttefiklerimiz tarafından yalnız bırakıldık” diye konuştu. Türkiye'nin kendisini ihanet uğramış hissedip hissetmediği sorusuna da Çelik 'Evet' yanıtını verdi.

“Avrupa Birliği'nin gerçek sorunları var. Brexit'in sonucunu bilmiyoruz, yasa dışı göçü yönetmekte başarılı olamıyorlar, AB'nin terörle mücadele kapasitesinde zayıflıklar var ve hayati öneme sahip reformlara ihtiyaç var. Ancak onlar tüm bunları bir kenara itiyor" diyen Çelik, AB liderlerinin iç sorunlarını örtbas etmek için Türkiye karşıtlığını öne çıkardığını öne sürdü.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker dün ‘öngörülebilir gelecekte' Türkiye'nin birliğe üyeliğinin gerçekleşmeyeceğini açıklamıştı.